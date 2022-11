Cardona deja Racing: retiró sus cosas y publicó un descargo

Pero el final tuvo un capítulo inesperado: el volante fue hasta el Cilindro, metió sus pertenencias en un bolso, se despidió del club y ya está de vacaciones. En medio de la revolución de hoy, salió a descargarse en su cuenta de instagram y publicó un tajante "Anuncio Oficial".

"Hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias finales", apuntó Cardona, quien dejó de ser convocado después de dar positivo en un control de alcoholemia a principios de octubre, siendo esta la gota que rebasó el vaso, ya que antes perdió feeling con el DT por no cumplir con las condiciones físicas.

"Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al que pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mi integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan cristicas destructivas", escribió Cardona.

A su vez, detalló que Racing le entregó una carta notificando que le da vacaciones "a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 del mismo mes, debiendo presentarme en las instalaciones del Estadio en la fecha mencionada. Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre".

Lo cierto es que Cardona, quien tenía contrato hasta 2024, ya no jugará en Racing después de estar en 27 partidos, con dos goles, y buscará continuidad en otro club, seguramente del exterior.

El comunicado de Edwin Cardona tras dejar Racing: