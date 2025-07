Franco Colapinto correrá el GP de Gran Bretaña y después su continuidad será evaluada

Colapinto no está pudiendo mostrar el nivel que sorprendió a propios y extraños durante su estadía en Williams. Si bien probablemente mucho tenga que ver que tiene uno de los peores autos de la parilla, en Alpine no se quedan con eso y después de Gran Bretaña evaluarán y en caso de continuar como titular ya será carrera a carrera.

Los resultados del argentino no fueron mucho mejores a los del australiano. Sin embargo, hay aspectos que hacen pensar que el cambio es positivo y que sólo hace falta tiempo y mejoras en el auto: la distancia entre ambos pilotos es menor a la que había antes y el ritmo de carrera de Franco es muy similar al de Gasly, un piloto que está cursando su novena temporada en la Fórmula 1.

Lo que está claro es que el argentino no se puede confiar, ya que cualquier traspié podría significar perder el asiento. Mientras su performance esté marcada por problemas propios del auto no correrá riesgo, pero si comienza a tener errores él como piloto, su lugar en la butaca comenzará a tambalear.

Briatore, hombre de máximo poder en Alpine, fue clarísimo tras el GP de España: “Si Colapinto rinde, estará al volante. Si no, ya veremos. Cualquier experimento que necesite hacer, lo haremos. No sé si Franco se quedará toda la temporada, pero ya veremos. Depende de su rendimiento".

Por su parte, Colapinto expresó en las últimas horas: "El auto fue un poco difícil de manejar, no muy consistente. Es rápido, pero es muy susceptible y no me dio la confianza necesaria para ir a alta velocidad. Fue un fin de semana difícil. En general, avanzamos un poco, pero algo no funcionó".