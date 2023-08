En primer lugar, Carlitos habló de lo que será el partido en el Bosque: "Gimnasia será un partido duro desde el primer minuto. Independiente no gana hace mucho allá y es otra final que tenemos que jugar". Y aseguró el entrenador: "No tengo el equipo todavía".

"Hay que seguir luchando, acá si perdés un partido es una crisis y si ganas sos el mejor, debemos encontrar un equilibrio", afirmó Tevez, quien agarró al Rojo en zona de descenso y con el triunfo ante Vélez en su debut en el banco lo puso por tres puntos fuera de la zona roja.

Tevez-conferencia-CAI.jpg “A Bonfiglio yo no lo pedí. Es algo de la dirigencia, no tiene que ver conmigo", reconoció Carlos Tevez en conferencia de prensa.

Luego, en la misma sintonía, agregó: "No podemos mirar primero al rival sin tener en claro a lo que jugamos nosotros. Me baso en que mi equipo presione bien, gane confianza y después mire a los rivales. Yo digo siempre la verdad, voy de frente con el jugador porque a mi me gustaba la sinceridad cuando estaba de ese lado".

Por otro lado, el Apache dejó en claro que no pidió por Francisco Bonfiglio. "Mingo Blanco tenía la negociación avanzada y bienvenido sea, pero prioricé a Toloza y Buffarini por una cuestión de posiciones. A Bonfiglio yo no lo pedí, si se suma calculo que no será al plante profesional, es una cuestión de la dirigencia", sentenció Carlitos.

Por último, Tevez apoyó a los defensores del Rojo y declaró: "Hablé con Laso y Pérez la semana pasada, les dije que los había visto bien. Son jugadores grandes que saben que estando bien físicamente van a andar. Confío en ellos, quieren estar arriba del barco".