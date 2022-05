Carlos Zambrano: "Estoy cerca del retiro"

Se trata ni más ni menos que de Carlos Zambrano, uno de los marcadores centrales de Boca y del seleccionado de Perú que deberá jugar el repechaje para meterse en la Copa del Mundo.

A sus 32 años brindó una entrevista en la que expresó: "Quiero disfrutar un poco más del fútbol, estoy más tranquilo, mi familia ya está encaminada. Antes tenía ese 'peso' encima, que tenía que hacer las cosas bien por mi familia".

El futbolista que jugó en Europa en clubes como Schalke 04, St. Pauli, Eintracht Frankfurt (de Alemania), Rubin Kazán (de Rusia), PAOK Salónica (de Grecia) y Basilea (de Suiza) siente que está listo para empezar a disfrutar más de su familia.

"Le digo a mi pareja: 'No quiero levantarme, quiero ya acabar esto'. Tengo 32 años, tengo casi la mitad de mi vida fuera del país, quiero relajarme, disfrutar de todo lo que he podido lograr", pero mi familia me dice: 'Tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar, tienes que llegar al Mundial'. Estoy a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso", reveló Zambrano en diálogo con el programa "Crónicas de Impacto" de la TV peruana.

"Ahorita no tengo nervios porque falta un mes y medio, estoy tranquilo pero a medida de que se van acercando los días del partido comienzan los nervios pero muy fuerte, y comienzas a imaginar qué pasará si pasa esto... sabiendo que no puedes cometer errores", declaró en otro pasaje de la entrevista.

Desde su cómoda casa en la Zona Norte de Buenos Aires, el defensor contó que asiste el psicólogo y que le cuenta que presiente desde que se levanta cómo será su día, si tendrá o no un buen partido, a lo que el profesional le responde que eso está mal, "porque te sugestiona".

Y que le sugiere que en lugar de jugar en la computadora vea videos motivacionales o algo que le despeje la mente, y admitió que hacerle caso a las indicaciones -incluso poniendo música- lo ayudó mucho en los últimos meses, en sus compromisos con la selección.

Zambrano-Peru.jpg Carlos Zambrano está a poco de jugar el repechaje con Perú y jugar su primer Mundial de mayores (ya jugó uno de juveniles). Archivo.

Y enseguida habló de las críticas que reciben los futbolistas y reconoció que "hay que convivir también con eso". Contó que de chico no soñaba con ser futbolista sino que su sueño era comprarle una casa a su madre y que el fútbol fue un medio para conseguirlo: "De chico tenía compañeros que eran mucho mejores que yo pero que lamentablemente no llegaron, me hizo dar cuanta que con la constancia, el trabajo y la disciplina iba a llegar a eso".

"Desde los 15 o 16 años que no vivo con mi familia, que me fui para Alemania por lo que mis padres le dieron la patria potestad a otras personas... Lo único difícil fue el idioma, la comida también, gente complicada...", recordó.

"Fue dura esa despedida (cuando se fue de Perú), lloramos todos", dijo y señaló que "tenía toda a mi familia detrás mío, que dependía de mí, tenía una mochila tan grande que no podía fallar".