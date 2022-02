Coco Basile al Dibu Martínez: "No tenés que cargar a nadie, menos siendo superior"

Lógicamente uno de los apuntados es el arquero, Emiliano Dibu Martínez quien se ganó la titularidad a fuerza de reflejos, penales atajados, carisma y también sus particulares formas de atemorizar a los rivales, rozando las faltas de respeto.

El exentrenador de la Selección, Alfio Coco Basile fue esta vez quien -a modo de sugerencia- le dejó un mensaje al Dibu para evitar futuros posibles dolores de cabeza.

"Es muy probable que los rivales le empiecen a tomar bronca... Como arquero no lo podemos discutir, juega siempre bien. No tenés que cargar a nadie, menos siendo superior", declaró quien fuera campeón dos veces de la Copa América.

Dibu-Martinez-Copa.jpg Dibu Martínez y el trofeo que lo premió como mejor arquero de la última Copa América.

Coco, voz autorizada por su experiencia en el seleccionado, añadió que de estar en el banco "le hubiese dicho que se calme un poco, me imagino que Scaloni algo le ha dicho porque no es ningún boludo y tiene muchos años de vestuario".

"Sabe que los contrarios te están esperando y algún día cuando se tomen revancha y le salga algo mal al Dibu, le pueden cobrar el doble y no lo va a sentir bien", reflexionó en declaraciones Radio Cooperativa.

Respecto del compromiso ante Colombia, selección que hace siete partidos que no convierte, Basile opinó: "No puedo creer cómo jugó con el miedo que tenían. Yo sé que Argentina y Brasil son superiores a todos, pero no puedo creer el cagazo que tenían los colombianos, era terrible"

Dijo además que Argentina "reemplaza al talento de Messi, porque él, que es un monstruo, ahora perdió un poquito de velocidad, erra goles que antes no erraba. Igualmente no hay nadie que lo pueda reemplazar, lo tiene que hacer el equipo entero, no hay un nombre propio que lo pueda hacer. El más parecido es Dybala por la posición pero no le podemos poner la presión a él".

"Argentina es un equipo moderno, que cambia de sistemas y tiene todas las variantes, los jugadores nuevos no hubo uno que haya fracasado, todos bien… igual ya había una base de cuatro jugadores que siempre responde", indicó

"A la Argentina no le tienen respeto ya, le tienen miedo. Yo no podía creer cómo se paró la cancha, hasta jugadores como Cuadrado no pasaban la mitad de la cancha", expresó el Coco.