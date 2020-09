Conmebol avaló el pedido de Boca y le respondió a Libertad

"Las resoluciones y normativas de las autoridades de cada país tienen prevalencia" respecto del ingreso de personas a su territorio, por lo que los jugadores de Boca asintomáticos por al menos diez días podrán viajar y jugar ante Libertad de Paraguay, en el reinicio de la Copa Libertadores. Permitir o no el ingreso de personas a su territorio es obviamente una prerrogativa de cada Gobierno, así como las exigencias requeridas para ello", anunció, enfocado en el caso Boca-Libertad, pero extensivo a "casos semejantes que pudieran surgir en el desarrollo de la competición".

Según el escrito, esto estaba "taxativamente" declarado en los protocolos que Conmebol publicó el 8 de septiembre, a los que "no pudieron hacerse modificaciones a pedido de ninguna persona o institución".

El comunicado del ente que rige el fútbol sudamericano llegó a responder las críticas de Libertad, que manifestó su "indignación y repudio" ante la posibilidad de que Boca pueda viajar a Paraguay con futbolistas que recibieron el alta médica pero aún siguen dando positivo en coronavirus.

De esta manera, por más que el Xeneize presente jugadores con testeo PCR (hisopado) positivo, si éstos transitaron la enfermedad durante 10 días y no presentan síntomas, son considerados recuperados y pueden viajar.

"La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Centers for Disease Control and Prevention de EEUU, hacen una clara diferenciación entre los PCR (+) de quienes están cursando la enfermedad y pueden contagiar a otros y los PCR (+) de quienes superaron la enfermedad, los cuales son considerados recuperados y ya no contagian", indicó.

Más allá de esto, la institución guaraní se mantuvo firme en su postura y Gerardo Acosta, el abogado del club, aseguró que "Libertad de Paraguay piensa en jugar bajo protesta ya que creemos que se está infringiendo el protocolo sanitario. Estamos denunciando una irregularidad y se reservará la posibilidad de realizar las acciones que sean necesarias en su momento".