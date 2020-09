"Vamos a competir en las condiciones que estamos", aseguró el DT de River

“Vamos a competir en las condiciones que estamos -explicó-, hay ganas de jugar, vamos con los deseos de activarnos y desde ese punto vamos a hacer lo mejor posible y sin hacer reparos en las condiciones que hay, vamos a dar batalla, intentaremos hacer lo nuestro, no nos vamos a hacer preguntas, es hora de jugar e ir viendo cómo nos acomodamos. No todo es a cualquier precio, acá estamos para dar pelea”, concluyó.

Al referirse a la lista de jugadores para la Libertadores, Gallardo indicó: “Yo trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores profesionales, este es el grupo que está integrando la lista de Conmebol y después la posibilidad de sumar 10 más es un despropósito porque no tengo esa cantidad de jugadores.”

“Los jugadores de reserva -explicó- recién empezaron y tampoco me parece generar ilusión en una competencia internacional. Si en algún momento hay un episodio que podemos estar expuestos a un contagio masivo será porque no teníamos que jugar como indica la pandemia hasta ahora hemos hecho bien las cosas. Tuvimos muy pocos contagios pero estamos expuestos a que pueda pasar y por qué voy a exponer a chicos, ¿a quién se le ocurre?, quizá otros puedan, nosotros no podemos. No tengo 50 chicos para poner una lista y me hago responsable y no vamos a competir pero no a como de lugar y a cualquier precio”.

Los últimos trabajos tácticos realizados por Gallardo y su plantel, hacen suponer que el equipo de Gallardo jugaría con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Julián Alvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

Mercado de pases

Al explicar la salida de Quintero, Gallardo contó: “Juanfer me lo planteó, tenía ganas de irse y es muy simple y quizá las formas no fueron las más prolijas. Yo no tuve problemas de que haya una salida ni con él ni lo tendré con los demás en medio de un mercado difícil, en especial para Argentina. Respete su opinión y dejé que arregle la situación. El pidió un permiso deportivo para no entrenarse y lo tuvo y luego decidió irse al extranjero esperando que se defina. No hay nada que decir, voy a rescatar el valor que tengo hacia el jugador y hacia la persona, es un vínculo de mucho afecto y le deseo lo mejor en su carrera. El decidió ir a una liga menor y lo que nos dio va a ser eterno”.

Mientras que destacó que no va a retener a nadie en medio de esta situación que se vive, pero aclaró que no hay ofertas oficiales. “No se si se nos va a ir algún jugador más, eso dependerá de las propuestas. Es un mercado muy quieto y no es lo que se esperaba. Venir a buscar jugadores que hace 6 meses que no juegan, es una apuesta fuerte", concluyó. En esa línea, sostuvo que "se entiende que los equipos sufren la economía y alguno se puede aprovechar. Así y todo solo llegaron ofertas por Juanfer y por Carrascal”, narró.

Consultado sobre el caso Martínez Quarta respondió: “No hay nada oficial, tampoco por Martinez Quarta que no me manifestó nada de irse. No puedo dejarme llevar por el deseo de los representantes con ofertas que nunca llegan, puede pasar que lleguen pero se hablará en ese momento y veré cual es el sentir del jugador como pasó con Juanfer. Claramente no podemos competir con otros mercados ni en lo social, ni en lo económico. Me duele que se vayan, quiero que se queden a competir, pero no podemos retener a nadie si las oferta le conviene a todos”.

El fútbol argentino y la pandemia

“No es a como de lugar y a cualquier precio. Venimos hace 6 meses tratando de entender como es el virus, luego empezamos a aprender cómo cuidarnos, luego estamos acá para jugar y no tengo miedo, pero no quiero exponer a nadie y hay que convivir con eso, después si podemos o no jugar ya no depende de nosotros. La Conmebol da los protocolos y es algo bueno, pero si hay algo masivo de contagios será porque la pandemia nos dice que no podemos jugar. Luego hay viajes y hay que tener cuidados. Entiendo que hay que activarse, en otro lugares se pudo hacer, ojalá acá se pueda, pero no voy a jugar con juveniles para exponerlos, ese es el límite”

“La Conmebol -finalizó- nos dijo que debíamos respetar los protocolos; que si había un positivo no podía viajar y lo vamos a hacer y nosotros lo vamos a respetar, no van a viajar jugadores que dieron positivo, pero tampoco voy a respetar que me quieran poner 50 jugadores para tener que jugar si o si, eso no lo voy a hacer”.