En principio, la medida alcanzaría en principio a eventos deportivos con participación internacional y no afectaría a las ligas locales. Pero veremos qué ocurre con el correr de los días.

“Conforme los hechos de público y notorio conocimiento, las recomendaciones de organismos internacionales con referencia al Coronavirus (COVID-19) y en el marco de las medidas preventivas recomendadas por las Autoridades Sanitarias, la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, ha tomado la decisión de suspender por el mes de marzo torneos, competencias, giras preparatorias y/o evento deportivo a desarrollarse en la República Argentina”.

Suspensión de las competencias deportivas

"No incluye torneo local ni Libertadores”

Un comunicado del Ministerio de Turismo y Deporte puso en duda si el fútbol, tanto el local como de la Copa Libertadores de América, correría con la misma suerte.

“Son eventos con participación de países con circulación comunitaria, donde el virus ya está absolutamente instalado, donde existe contagio local. No es el caos de Argentina y no es el caso de ninguno de los países de Sudámerica. No incluye torneo local ni Libertadores. Esto es minuto a minuto”, comentó Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes, en diálogo con Líbero.