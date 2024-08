Cristian Medina, cada vez más lejos de Boca Juniors: pidió irse del club y apareció un video

La noticia se dio a conocer este lunes, casi en paralelo con la difusión de un video editado por el canal oficial del Xeneize en que se mostraba al jugador de 22 años manifestándole a su compañero Miguel Merentiel su voluntad de cambiar de aire: "Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida".

La charla captada entre ambos futbolistas se dio en uno de los entrenamientos previos al duelo que este lunes el equipo de Diego Martínez tendrá con Estudiantes de La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional. Aunque la institución suele grabar las prácticas de la delegación en el predio de Ezeiza, lo diferencia fue que esta vez querían incluir el sonido ambiente, lo que permitió captar la conversación entre el volante nacido en Moreno, provincia de Buenos Aires, y el delantero uruguayo.

Sin embargo, lo que sí llama la atención es que la frase haya pasado los filtros de la institución y se publicara a sabiendas de que podía generar una nueva polémica en momentos en que el club quedó afuera de la Copa Sudamericana y está lejos de la punta en el torneo local.

Cristian #Medina en el video del entrenamiento de ayer que subió #Boca:



"Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida"

Hace algunos días, la dirigencia rechazó una propuesta de 11 millones de dólares que envió Fenerbahçe por Medina. El elenco turco tiene tiempo hasta el 13 de septiembre, día que concluye la ventana local. Se trata igual, en principio, de una oferta que al jugador no le seduciría porque tratarse de una liga europea de menor categoría.

Otro club que mostró interés por el volante, pero todavía no realizó movimientos formales, es Fiorentina de Italia, conjunto que también está detrás de los pasos de Nicolás Valentini, zaguero que fue colgado por el Consejo del Fútbol Xeneize. Luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informara que el cierre del mercado de pases se extendía hasta el 6 de septiembre, la cláusula de Medina pasó a valer 20 millones de dólares, en lugar de los 15 pautados previamente por un inciso de su contrato.

Cuándo se jugaría el Superclásico

Si bien todavía resta el anuncio oficial, la nueva edición del Superclásico entre Boca y River se disputaría el sábado 21 de septiembre en La Bombonera, por la fecha 15 de la Liga Profesional 2024. La última vez que se vieron las caras fue el 21 de abril de este año en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el Xeneize eliminó al Millonario por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional luego de derrotarlo 3 a 2.