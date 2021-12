Dalma Maradona denuncia que no la dejan entrar al estadio del Napoli

"Le escribí a (Aurelio) De Laurentiis para filmar en el campo, estoy esperando una respuesta", agregó Dalma en referencia al actual presidente del club italiano donde Maradona brilló en todo su esplendor desde 1984, dándole las mayores alegrías y logros deportivos a esa institución.

Dalma-Diego-Italia.jpg Dalma Maradona fue portada en la edición de este viernes del diario italiano Gazzetta dello Sport. Captura.

"A través de la roducción pedimos las autorizaciones necesarias para grabar en el estadio pero el Napoli nos dijo que no. No podía creerlo, así que pedí intentarlo nuevamente y nada. Dijeron que no en un correo electrónico de muy pocas palabras, sin explicación ni motivo", señaló la actriz y conductora radial.

Indicó que logró obtener el número de teléfono del presidente De Laurentiis a quien "le escribí con respeto, contándole sobre mi proyecto. El mensaje ha sido leído pero todavía no he recibido respuesta. Entre otras cosas, también le pedí que intercediera por la cuestión de (Lorenzo) Insigne".

Su referencia es para el delantero, actual capitán del equipo napolitano, que es fanático de Maradona, a quien lo tiene tatuado en una de sus piernas.

Dalma sostuvo que sabe "que a Lorenzo le gustaría participar en el documental, porque mi padre significaba tanto para él que lo lleva tatuado en el cuerpo. Sin embargo, también nos hizo saber que no puede correr sin la autorización del club, y el Napoli se lo ha negado".

Napoli-estadio-02.jpg El San Paolo del Napoli fue rebautizado al día siguiente de la muerte de Diego Maradona, en noviembre de 2020. Archivo.

"Sinceramente, no sé qué está pasando y no poder entrar a un lugar que lleva mi apellido me parece una locura. No hay nada que me enorgullezca más que pensar que un estadio, como sucede con el estadio de Argentinos Juniors, que se llama Diego Armando Maradona, me parece espectacular. Pero lamentablemente no me dejan entrar", puntualizó.

¿Acusará recibo el Napoli y cambiará de opinión? ¿O hará como con la Copa Maradona, que se negó a jugar con Barcelona y Boca porque pedía un caché demasiado alto?