Debut triunfal de Báez y Schwartzman en Wimbledon

Báez, número 35 del ranking mundial, se impuso a Daniel (118), en dos horas y 21 minutos de juego.

En segunda ronda, el argentino enfrentará mañana al belga David Goofin (58), quien dejó en el camino al moldavo Radu Albot (113) por 6-2, 6-2 y 7-6 (5).

"Estoy contento por haber superado el debut. Por momentos tuve un poco de nervios. Al principio estaba nublado, cayeron unas gotas, no me dejaban arrancar. Pero por suerte no llovió y se pudo jugar de corrido. Esta es una superficie totalmente distinta que te obliga todo el tiempo a manejar las velocidades y hay que ser valiente", expresó el bonaerense por la señal de ESPN.

También fue una jornada positiva para Diego Schwartzman (15), quie derrotó al estadounidense Stefan Kozlov (107) por 6-3, 6-2 y 6-2 y se metió en la segunda ronda del torneo en la que se medirá con el británico Liam Broady, quien en cinco sets doblegó al eslovaco Lukas Klein.

Pero tal vez lo más importante del día para el tenis argentino lo protagonizó Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 41 del ranking mundial, quien batalló y sorprendió al español Rafael Nadal (4) pero no pudo evitar la derrota.

Cerúndolo cayó en los primeros dos sets contra el duro rival por 6-4 y 6-3, pero levantó en el tercero y se lo llevó también por 6-3 para forzar un cuarto.

Allí, el argentino estuvo en ventaja por 3 a 1 pero se despertó el español y le complicó el panorama con una sólida recuperación que le permitió quedarse con el partido pese al gran desempeño de Cerúndolo, que mostró estar a la altura del compromiso.

Finalmente, Facundo Bagnis (102) no pudo con el austríaco Dennis Novak (153) que lo derrotó en cuatro sets por 7-6 (7), 2-6, 6-4 y 6-3.

El Abierto de tenis de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se juega sobre superficie de césped, repartirá alrededor de 40 millones de libras en premios.