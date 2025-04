Video: hinchas de San Lorenzo exigieron la renuncia de Moretti en la sede del club

Tras las demostraciones en redes sociales y un partido del equipo de básquet, llegó a la calle el enojo de los hinchas del Ciclón por los videos virales: en el primero se observa a Moretti recibir 25.000 dólares para aparentemente fichar a un jugador a las juveniles del club y luego en el segundo asegurar que le pagó un viaje a integrantes de la barra.

Los hinchas autoconvocados cortaron la calle y cantaron en la sede exigiendo la renuncia del presidente. Lo hicieron en paz sin generar peleas, disturbios o daños a las instalaciones.

Embed Moretti Moretti Moretti

Moretti que ladrón que sos

Sácate la plata del saco

Esa plata es del Ciclón



El tema que cantan los hinchas de #SanLorenzo en Avenida La Plata.



pic.twitter.com/Aw1btKNUiG — Román (@RomanKotler) April 23, 2025

Con Moretti licenciado y una investigación a cargo del Comité de Ética de la AFA, el vicepresidente Néstor Navarro lo reemplazaría en el cargo. Es un empresario del rubro ganadero, ex combatiente de Malvinas y con un aporte que sólo se remitía a lo económico. Si bien su cargo es alto, no se encuentra en el día a día del club porque está radicado en Punta del Este, Uruguay.

Mientras se desarrollaba la marcha, Moretti volvió a hablar para dar nuevas explicaciones sobre lo ocurrido: "Me parece que esa donación no pasó por Comisión Directiva. Yo puse muchísima plata en el club y no pasó por Comisión. No infringe la ley, capaz es desprolijo, pero es como con los contratos: antes de que se firme debería pasar por CD, pero primero se firma y después pasa por CD. En la vorágine del día a día hay un montón de cuestiones que no se aprueban por CD, si no tendríamos que estar reuniéndonos cada media hora", expresó en diálogo con Radio La Red.

