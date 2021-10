Y sus declaraciones generaron fuertes repercusiones, incluyendo la presentación de la denuncia por presunta trata de personas contra parte del entorno de Maradona, luego de los acontecimientos confesados por Álvarez.

Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, brindó detalles de la presentación formal contra Guillermo Cóppola, Carlos Ferro Viera, Omar Suárez, Gabriel Buono y Mario Israelit.

“Los delitos por trata son internacionales”, explicó y argumentó que “nos pareció apropiado hacer la denuncia en base a todo lo que contó la mujer. Queremos que se pene el sometimiento de una menor traído por un mayor que fue encerrada en un hotel. La trata de personas y el sometimiento de menores es muy grave”.

Además Miguez manifestó que aguarda “de manera urgente se realice la aprehensión” de los acusados.

Mavys-02.jpg Denuncian al entorno de Maradona por presunta trata de personas

El relato de Álvarez

La joven contó que conoció al "Diez" cuando “tenía 16 años, era chiquita, pero la vida me presentó esta oportunidad y la tomé".

"Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia", narró.

"Siento vergüenza de haber vivido cierta parte en mi vida que fue esto. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso, es una experiencia más que tuve en la vida y pienso que de cierta forma no escogemos lo que nos toca vivir y simplemente formamos parte de eso", remarcó.

Según aseguró, su familia no reaccionó bien ante su noviazgo: "Mi mamá no lo tomó nada bien, estaban en contra de la relación, cuando mi papá se enteró que estaba en este país tampoco lo tomó bien, pero a esa edad uno es muy rebelde y piensa que tiene el mundo a sus pies. Todo se dio muy rápido".

En referencia al estilo de vida que llevaban, lo definió como "muy loco": "Todos los días en la discotecas, cada noche hasta las siete, ocho de la mañana, tomando champagne".