"Infobae publicó una historia sobre Mavys contando un poco todo esta anécdota de que la querían meter en una caja para sacarla de Cuba y nos pusimos a buscar y dimos con Mavys", contó primero en el programa, al ser consultado acerca de los motivos del reportaje a Álvarez.

Según Pentón, Mavys accedió a hablar después de tantos años porque, según le dijo ella, "ya murieron las personas que me podían hacer daño y a las que yo temía, que eran Diego Maradona y Fidel Castro. Y después porque estoy en un momento en el que quiero reconciliarme con mi pasado".

Ante esto, Mariano Israelit, amigo íntimo del Diez, cuestionó: “¿Por qué lo fue a visitar en 2004 si tenía tanto miedo?”. A lo que el entrevistado respondió: “Esto es lo que ha dicho ella, que temía por su seguridad y su familia. Ella dijo que su relación duró aproximadamente cinco años entre altas y bajas y se fue muriendo por este mundo de las drogas”.

En ese momento, Marcela Tauro repreguntó: "¿Le creíste?". Y Pentón le contestó: "Creo que su testimonio tiene mucha validez, y desde mi punto de vista, lo más interesante es revelar una clase social que ha existido todos estos años por más de ese discurso del igualitarismo, el socialismo, eso no es real. El testimonio de Mavys habla de drogas, eso era impensable para las personas que crecieron en Cuba, a quienes le dijeron que la droga no existía en Cuba".

Molesto, Israelit expresó: "Esto es una nota en contra del régimen cubano". Y Tauro acotó: "A mí me llamó la atención que sea la única mujer que no habló con amor de Maradona, no siente cariño".

"Es una mezcla de sentimientos, por un lado siente que es una persona que le hizo daño, que la hundió a los 16 años en la droga. Si en Estados Unidos te metes con una muchacha de 16 años usted va preso, imagino que en Argentina también”, señaló Pentón. “Pero en Cuba no", objetó el periodista Mauro Federico.

Entonces, Israelit contó que Maradona lo había invitado al cumpleaños 18 de Mavys, en el que estaban los padres, la abuela y los amigos de la joven."Una fiesta a todo trapo en el Havana Club. La torta tenía las velitas 18, tengo todas las fotos", dijo el viejo amigo del Diez.

Pero Pentón contraatacó: "Yo hablé con los muchachos que estudiaron con Mavys, que dijeron que había estado con Diego Armando Maradona siendo siendo menor". Y, a su vez, desestimó que el astro no estuviera al tanto de la edad de la chica. "A los cubanos nos decían que Fidel Castro no sabe nada, del hambre, de las represiones, de lo que le ocurre a los cubanos. Y por supuesto que sabía de todo, excusarse detrás de esto es una vergüenza", indicó.

Tras esto, la charla terminó en un picante cruce. “Mario, vos querés enfocar la nota políticamente”, le dijo Israelit. “Esto no es un tema de política, es un tema de humanidad y de derechos humanos. ¿Cómo es posible que ustedes, hombres, justifiquen que un adulto...?”, respondió Pentón, pero Augusto Tartúfoli lo interrumpió: “Nadie está justificando nada, estás inventando cualquier cosa”. Por último, Marcela Tauro tomó la palabra: “Estamos asombrados, y entiendo lo que querés decir. Como para nosotros es un ídolo, no tenemos que tapar las cosas. Si estuvo con una menor, es horroroso”.