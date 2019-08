Diego Forlán anunció su retiro del fútbol

"No ha sido fácil, pero ya fueron varias entrevistas donde me hicieron la pregunta y por más que no queríamos que llegue este momento, sabíamos que algún día iba a llegar y he decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol”, dijo Cachavacha, quien hasta mayo pasado jugó en Kitchee de Hong-Kong.

Estos fueron los 10 clubes de Forlán:

•Independiente

•Manchester City (Inglaterra)

•Villareal (España)

•Atlético de Madrid

•Inter (Italia)

•Internacional (Brasil)

•Cerezo Osaka (Japón)

•Peñarol (Uruguay)

•Mumbai City (India)

•Kitchee (Hong Kong)

Con Uruguay jugó 112 partidos, metió 36 goles, en los Mundiales 2002, 2010 (donde fue elegido mejor jugador) y 2014, la Copa Confederaciones 2013 y las Copa América 2004, 2007 y 2011 (obtuvo el título). En sus 10 equipos, en total estuvo en 693 partidos y marcó 273 goles.

Estos son los 9 títulos que ganó Forlán: Premier League, FA Cup, Community Shield, Intertoto, UEFA Europa League, Supercopa de Europa, Campeonato Gaúcho, Campeonato uruguayo y la Premier League de Hong Kong.