Djokovic otra vez detenido y Nadal defiende el torneo, con o sin el Serbio

Una audiencia ante la Corte Federal quedó programada para el domingo, un día antes de la fecha en la que el tenista número uno del mundo debe disputar su primer encuentro del año en el Abierto de Australia, donde es campeón defensor y se ha coronado nueve veces.

Mientras se prolonga esta novela Djokovic, su principal rival del torneo, Rafael Nadal, al ser consultado sobre la situación del Serbio prefirió defender el primer Gran Slam del año: “Hay una cosa muy clara, Novak Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia”, empezó diciendo el seis del mundo. Y luego, añadió: “Pero no hay ningún jugador en la historia que sea más importante que un torneo, porque los jugadores se quedan y luego se van, y llegan otros jugadores. Nadie, ni Roger, Novak o yo mismo, ni Bjorn Borg, que fue increíble en su época, el tenis sigue adelante”.

El español nacido en Mallorca sostuvo que “el Abierto de Australia es mucho más importante que cualquier jugador” y aclaró que ya estaba un poco cansado de esta situación ya que “creo que es importante hablar sobre nuestro deporte, sobre el tenis”. Y agregó: “será un gran Abierto de Australia con o sin él. Si termina jugando, bien. Y si no termina jugando, es lo que hay.

Vale destacar que Nadal, Djokovic y Federer están empatados en el récord de mayores ganadores de Gran Slam (20 torneos cada uno), por lo que el español aspira a ganar su número 21.

Respecto de Nole, siguió diciendo Nadal: “Lo respeto como persona, por supuesto, y como atleta, sin ninguna duda. Realmente lo respeto, incluso si no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho en las últimas dos semanas”.

“Estamos en una situación que se ha complicado más de la cuenta, que se ha liado y que se ha alargado en el tiempo. Estamos ante uno de los torneos más importantes del mundo. No hay nadie de nosotros más importante que el deporte por sí mismo”, concluyó Rafa en la conferencia de prensa.

Rafa ya había opinado la semana pasada sobre lo que estaba pasando con Nole, cuando el Serbio fue retenido por primera vez al ingresar en territorio australiano: “Yo tuve el covid, fui vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema en jugar aquí. Eso es lo único que está claro. Para mí lo único claro es que si te has vacunado, puedes jugar el Open de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas”