Edwin Cardona: "Todo el mundo desea una final con River"

"Todo el mundo desea una final con River. Para mí no sería revancha, porque no estuve presente. Pero la tomaría como una revancha personal porque no tuve la oportunidad de jugar en diciembre de 2018. Las ganas siempre van a estar, siempre va a ser el rival, el clásico", expresó Cardona.

"En lo personal sería quitarse la espinita de aportarle poco o mucho al equipo, porque desde la tribuna no se puede aportar como uno quisiera en el terreno de juego. Me puede ir mal o bien, pero morir en la guerra, no morir como me tocó esa vez, desde la tribuna", sostuvo el futbolista del seleccionado colombiano en ESPN.

En cuanto al gran objetivo del "xeneize", que es ganar su séptima Copa Libertadores, Cardona consideró que: "hay que ir paso a paso, estamos construyendo escalones, pasamos uno, ahora nos toca pensar en el domingo (ante Talleres en Córdoba), y después pensar en el miércoles (la revancha contra Inter de Porto Alegre en la Bombonera), no nos podemos adelantar".

"No tenemos que pensar en Racing (clasificado para cuartos de final y enfrentar a Boca o Inter), no, así no es. Cada partido va a ser una final para nosotros, para soñar con lo que todos queremos, que es levantar la Copa", agregó una de las figuras de Boca en el triunfo por 1-0 en Brasil el miércoles pasado.

Cardona elogió al entrenador Miguel Angel Russo, quien le dio confianza al hablarle desde que llegó.

"Me pidió que trabaje y me ponga a punto y eso vengo haciendo: trabajar y trabajar. Dar lo mejor de mí para el equipo y aportar mi granito de arena en beneficio del grupo", agregó.

En cuanto a su regreso a Boca, tras jugar en la temporada 2017/18, sostuvo: "Mi salida no fue la mejor en su momento, no entré en los planes del técnico que estaba (Gustavo Alfaro), me tocó irme, y siempre quise volver a tomar esa revancha, por ese sin sabor que me quedó porque sabía que podía dar más de mí y poder darle muchas alegrías al club. Ahora estoy disfrutando mucho estar acá de nuevo, este es mi mejor momento en Boca".

Boca trabajó este viernes en el predio de Ezeiza, de cara al encuentro con Talleres de Córdoba por la Zona 4 de la Copa Diego Armando Maradona a disputarse el próximo domingo a las 21.30, en el que con un solo punto estará clasificado para la zona campeonato.

La idea de Russo es poner un equipo alternativo para resguardar jugadores, ya que el próximo miércoles recibirá a Inter de Porto Alegre.

El posible equipo para visitar a la "T" sería con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Gastón Ávila o Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Gonzalo Maroni, Nicolás Capaldo o Campuzano, Diego Gonzalez y Sebastian Villa o Exequiel Zeballos; Mauro Zárate y Ramón "Wanchope" Ábila.

Boca entrenará este sábado en horario matutino en Ezeiza y viajará por la tarde en vuelo charter a la capital cordobesa, de donde regresará apenas finalizado el encuentro.