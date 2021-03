El enojo del Pato Fillol con Franco Armani: "Me dolió lo que pasó"

"Sólo le escribí para pedirle una camiseta y poder sortearla en una entidad benéfica pero no recibí respuesta a varios mensajes que le envié. Eso me dolió, no me lo esperaba. En mi vida no hay espacio para el rencor. Por eso no tendría problemas en hablar con él", explicó el arquero campeón del mundo en 1978.

Por sus declaraciones en #AcaHayBuenFutbol sobre Franco Armani pic.twitter.com/vaTG4yB4Uu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 3, 2021

“Me sentí muy tocado con todo lo que pasó a mediados del año pasado. Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó. Entonces a los 10 días le puse: ‘Franco, leíste el mensaje?’, lo leyó y no me contestó. Me dolió”, contó el ex Quilmes, Racing, Argentinos Juniors, Flamengo de Brasil, Atlético Madrid de España y Vélez.

El Pato explicó que su intención era la de solicitarle una prenda para rifar en un evento benéfico: “Yo acá en San Miguel del Monte ayudo mucho al hospital en lo que puedo, a mucha gente. Entonces como él es un ídolo y la gente lo quiere mucho, dije ‘lo voy a llamar a Franco para ver si me puede dar una camiseta, que me la firme y hacemos una rifa’. En ese momento era para la filial de River. Estábamos acá con la filial de River en Monte. Era para eso nomás, porque lo quiere mucho la gente. Pero no pudo ser”. Y luego, añadió: “A mi me sorprendió. Me molestó porque no tengo nada con Franco”.