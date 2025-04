Francisco logró reencontrar a Maradona con la Iglesia: "Me ganó el corazón"

Diego atacó varias veces a la entidad católica. "Me peleé con el Papa porque fui al Vaticano y vi los techos de oro. Y después escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres... Pero, ¡vendé el techo, fiera, hacé algo!", expresóMaradona su momento sobre su encuentro con el Papa Juan Pablo II, quien falleció en 2005.

Según conto el oriundo de Villa Fiorito, el Sumo Pontífice le regaló un rosario “especial”, pero el exfutbolista no le creyó y lo cruzó: "No tiene nada de especial, es igual a todos los demás". Acto seguido, el Papa le aseguró que el de él estaba bendecido pero Maradona retrucó: “¿Y entonces los demás no están bendecidos?”.

Estas situaciones hicieron que el encuentro no se diese como esperaban y Maradona dejó de creer en la cúpula eclesiástica y en el cristianismo. Pero esta distancia entre Diego y la Iglesia desapareció cuando llegó Bergoglio, con el que el Pelusa tuvo su primer encuentro el 1 de septiembre de 2014, a un año y medio de haber asumido como Sumo Pontífice.

image.png

Tras este grato encuentro en el que Maradona le regaló una camiseta de la Selección Argentina el astro confesó: "Me ganó el corazón, estaba enojado con Dios y volví a la Iglesia gracias a Francisco. Me da mucho placer que un argentino esté haciendo tan bien las cosas en un lugar tan importante como el Vaticano, después de haber tenido muchos papas que se preocupaban por la política y no en los chicos con hambre".

Tiempo después y tras haber participado en los partidos de la paz que organizaba Scholas Occurrentes, fundación impulsada por el pontífice para la educación y la inclusión social a través del deporte, el exfutbolista no dudó en afirmar que "el Papa Francisco es más grande que Maradona".

En el libro "México 86. Mi Mundial, mi verdad", Maradona se deshizo en elogios para con Bergoglio: “Todos saben lo que yo pensaba del Vaticano en el 86'. Con aquel papa, con el que estuve y con el que le di la mano, no me hubiera vuelto a sentar ni para tomar un café, ni aunque me pagarán mi peso en oro. Pero ahora, con Francisco, el café lo pago yo”.