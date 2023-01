El presidente de la Federación de Francia fue separado del cargo

“Noël Le Graët, de acuerdo con el Comité Ejecutivo de la FFF reunido hoy en París, ha optado por retirarse de sus funciones como Presidente hasta la comunicación final de la auditoría realizada por el Ministerio de Deportes, y pendiente de su análisis por el Comex de la FFF”, anunció la Federación Francesa de Fútbol en un comunicado de prensa.

Además, la entidad que rige los destinos del fútbol galo también anunció el despido cautelar de Florence Hardouin, la directora general.

De esta manera, quien hasta ahora era el vicepresidente adjunto del organismo, Philippe Diallo, ejercerá como director interino de ambas funciones.

Le Graetcomenzó con la polémica al referirse a Zidane, una gloria del fútbol francés, cuando se lo mencionaba para reemplazar en el cargo a Didier Deschamps como técnico de la Selección de Francia.

“¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección", señaló el hasta ese entonces presidente.

“¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”, agregó.

Luego, esas declaraciones recibieron el repudio de figuras de la Selección de Francia y hasta de la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, quien le pidió a la FFF que tome medidas al respecto.

Tras el pedido de la funcionaria, los 14 representantes del Comité Ejecutivo de la federación se reunieron durante la mañana y parte del mediodía en París con el objetivo de resolver los pasos a seguir con el futuro del titular de la FFF de 81 años y con cargo vigente hasta 2024.

Los puntos en la agenda que se trataron en este encuentro extraordinario fueron: el modo de prórroga del contrato del entrenador de Les Blues, decidido entre Noël Le Graet y Didier Deschamps, las declaraciones del presidente sobre Zidane y el comunicado de prensa de Sonia Souid, la agente de jugadores que acusó de abuso sexual al mandamás de la FFF.

“Debería haber tenido ese respeto. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo. ¡Para hablar vulgarmente, me miró como dos tetas y un culo!”, dijo la representante en una entrevista a un diario francés sobre el comportamiento del presidente de la FFF.