El partido comenzaba con una polémica, Ignacio Pussetto le ganó en lo alto a Leonardo Godoy su cabezazo pegó en el palo seguido de un pique y Mariano Andújar llegó con lo justo en la línea con parte de la pelota dentro. Todos los jugadores y desde el banco del Globo pedían el gol y la polémica se debe a que la imagen no llega a ser clara si el balón ingresó o no en su totalidad.

Minutos después iba a llegar el primer gol de Estudiantes, una pelota que quedó boyando luego de un tiro de esquina, Ezequiel Muñoz que aprovechó, reventó el travesaño y le pelota pegó en Lucas Souto que luego termina convirtiendo en contra. Desde allí, fue todo para los de Domínguez.

Para peor, a minutos de cerrarse el telón de la primera parte, El Pincha iba a aumentar la diferencia. El uruguayo Mauro Mendez la bajó en al área y Santiago Ascacibar llegó como un delantero más y de cabeza puso el marcador 2 a 0. En el segundo tiempo apenas un par llegadas de Huracán pero nada pudo hacer.

Estudiantes consiguió un triunfazo que lo mete en la pelea de la Copa Argentina. Ahora espera en semis por el ganador de Boca y Talleres que juegan el domingo 21.10hs en Mendoza.

Andujar anunció su retiro y habló sobre la polémica y de Balbo

Mariano Andújar dio a conocer que colgará los guantes al final del año y comentó: "Estoy contento por cumplir muchísimos partidos y pasar a semifinales donde el club no había llegado. Jugamos muy bien tanto en el primer tiempo como en el segundo. Son mis últimos partidos y lo estoy disfrutando porque me siento bien, podría seguir jugar si viniera una oferta para un estilo de vida distinto, pero creo que es un buen momento para ponerle un punto final. La pasó bien, eso es lo que me da mayor tranquilidad y alegría. El poder de decidir yo mi final con el club me deja tranquilo", detalló el arquero de 40 años.

Además dijo: "No sé cuando será el último partido, pero me retiro a fin de año. Creo que es lo correcto y lo he hablado con los dirigentes. Estoy tranquilo con la decisión. Me siento que estoy a la altura, en condiciones de seguir jugando y creo que es tiempo de mirar para otros lados, cerrar acá y mirar para adelante", explicó sobre el futuro.

Sobre la polémica dijo: "La vi recién, para nada fue gol. Mismo si hubiera entrado, yo hubiera caído adentro del arco. Ni cerca", detalló el arquero. Además habló sobre los dichos de Abel Balbo y dijo que "está ensuciando a una persona y dirigentes, no sabe las consecuencias que puede tener semejante mentira. Se movieron muchos técnicos, por algo no lo llama nadie. Aca en el fútbol nos conocemos todos. Me sorprendió y me dolió. Nunca salí a decir nada porque el técnico estaba para tomar decisiones", comentó Andújar.

Balbo había dicho que "con Mariano (Andújar) tuve buena relación, siempre atajó, hasta ese partido. Hasta ese partido habíamos jugado seis, con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Vienen dos dirigentes a darme el ultimátum y me dieron a entender que habían hablado con Mariano. Por eso no lo podía tener en el arco,Me dieron a entender que no me apoyaban, por eso lo dejé en el banco. Si ganábamos, al otro partido volvía a ser titular”, comentó Abel Balbo ante la consulta sobre aquella decisión de dejar en el banco de suplentes a Mariano Andújar, en el partido ante Unión.