Facundo Campazzo fue presentado en Estrella Roja de Serbia

El base argentino, que en el último período de competencia jugó a préstamo en el UCAM Murcia, volvió al club estadounidense en octubre, pero en noviembre quedó libre. Luego de más de un mes de especulaciones sobre su futuro, el cordobés finalmente consiguió nuevo equipo.

campazzo-estrella-roja_w862.webp

A sus 31 años, el conjunto serbio será el sexto club de su carrera: Peñarol de Mar del Plata, Real Madrid, Denver Nuggets, los mencionados Dallas y Murcia, y ahora Estrella Roja, donde será compañero de su compatriota Luca Vildoza, ex San Lorenzo.

“No puedo esperar a conocer a los fans y jugar el primer partido. Estoy muy feliz de estar acá. No dudé cuando Estrella Roja sonó en mi mente, así que empecé a mirar videos de los fanáticos, de partidos, de Luca jugando, así que no puedo esperar a jugar”, dijo Facu. Y agregó: “Hay algunas banderas argentinas, las he visto en algunos partidos, y también gritaron ‘Argentina, Argentina’, así que estoy muy ansioso por jugar con Luca y mis compañeros”.

Campazzo buscará recuperar su mejor nivel luego de dos pasos por la NBA en los que no tuvo las oportunidades que hubiese deseado. Y podría debutar este jueves, en el duelo ante el Olympiakos griego, por Euroliga.