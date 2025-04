Aparecieron banderas contra el presidente de Unión

Los textos, pintados sobre dos trapos blancos con aerosol negro, apuntan directamente contra los dirigentes, con las elecciones del club pactadas para el próximo sábado 24 de mayo y en un momento complejo a nivel futbolístico: se quedaron afuera de los playoffs del Torneo Apertura y sin DT tras la partida del Kily González, quien, de común acuerdo, dejó de ser el entrenador del equipo el lunes 14 de abril.

Quien también se hizo eco de las pintadas fue Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe. "Como hincha, el resultado no nos satisfizo y el equipo no está pasando un buen momento. Como hincha estoy triste porque Unión perdió. Como intendente estamos activos trabajando conjuntamente con Seguridad Deportiva y con Policía de la provincia para que estos hechos no pasen a mayores", expresó en diálogo con los medios.

image.png

Spahn, presidente de Unión.

Antes del partido ante Mushuc Runa, Spahn, quien se postula nuevamente como candidato a presidente para ir en búsqueda de la reelección, advirtió que Nicolás Vazzoler, quien asumió como entrenador interino, continuará en el cargo "dos fechas más, de mínima".

"En el fútbol no hay nada escrito ni nada planificable. Hemos sido respetuosos, al estar las elecciones tan prontas, de no tomar decisiones que no creemos indispensables. El abanico de técnicos que se nos ofreció no nos convenció. Por los feriados no se podía habilitar otro técnico. Con esto en vista, decidimos afrontar los partidos contra Newell’s y Mushuc Runa con Nicolás", le comentó a Sol Play 91.5.

Por otro lado, aclaró en esa misma nota que la idea de la Comisión Directiva era continuar con el interinato hasta pasadas las elecciones, para que quienes resulten ganadores puedan tomar “la decisión de elegir al próximo DT”. Aunque advirtió en ese mismo diálogo que la decisión también estaba sujeta a lo que suceda ante Mushuc Runa.

Mientras tanto, Spahn insistió en que no han hecho gestión "por ningún técnico. Ni con Madelón, Azconzábal, Medina, Sava... Han circulado muchos nombres pero no hay avances con nadie. A nadie se le propuso nada”.