Falcón Pérez señaló que recibió amenazas en la casa de su madre, en el que le dijeron que sabían donde iba su hijo al colegio.

"Mi madre es médica. No está acostumbrada a vivir estas cosas. Mi hijo es chico, no lo entiende, pero me duele por ella. Hay errores, todos nos equivocamos", expresó en declaraciones a ESPN, en la que señaló que las amenazas se tradujeron en El árbitro recibía fuertes críticas de jugadores, hinchas y directivos "rojos" por el penal cobrado para Racing durante el clásico de Avellaneda cuando Nicolás Vallejo empujó a Facundo Mura en el momento que estaba a punto de ingresar al área.

Yael-Falcon-Perez.mp4

En este sentido, Yael Falcón Pérez también se animó a enviarle un mensaje a la prensa, debido a los comentarios que realizaron varios comunicadores que pusieron su actuación bajo sospecha: “Creo que el periodismo hay partidarios e imparciales y no hay problema con eso. Pero denigran a los árbitros y somos personas, no somos robots. Tenemos una vida normal, salgo a comer con mi mujer, voy al supermercado. Ojalá algún día cambie y lo vivía cuando era chico y veía los partidos”.

Por otra parte, Falcón Pérez habló sobre la jugada que lo puso en el foco de la polémica: "Yo no tengo duda, veo la infracción y la sanciono porque consideré que fue sobre la línea. Acá hay algo que es tácito, el empuje y sujeción son movimientos continuos".

"Cuando finaliza ese movimiento lo veo sobre la línea y en el área. La jugada transcurre en milésimas de segundos, yo la veo ahí y decidí. Donde finaliza está sobre la línea. Obviamente, es una jugada muy difícil, muy compleja, pero uno decide en campo y toma las decisiones que uno cree que son las correctas", explicó.

El encargado de impartir justicia se mostró seguro de su decisión y firme a la hora de analizar la jugada: "El empujón empieza afuera y termina sobre la línea. Lo empujan sobre la línea y caen los dos adentro, yo consideré penal y lo vi limpio. Cuando yo sentencio la decisión, el VAR empieza a hacer su chequeo y me confirman el penal. Me dijeron que me quede tranquilo, que era penal y que estaba en la línea. Obviamente, cuando salí al segundo tiempo estaba tranquilo y seguro de mi trabajo".

Por último, el próximo arbitro anfitrión para el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en Argentina, contestó las criticas que recibió luego del clásico de Avellaneda: "Lo hecho, hecho está. Si ves algo vas a salir condicionado. Todos hemos errado, he visto jugadores patear a la segunda bandeja, vi periodistas decir que Scaloni no podía ser técnico de la Selección y también criticaron a Messi. Y vi árbitros que fallaron. Todos somos seres humanos", cerró.