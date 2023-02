Federico Gattoni volvió a entrenar en San Lorenzo

Tras retirar su pasaporte comunitario y ¡frustrarse un posible pase a Sevilla!, Gattoni volvió al Ciclón. Se presentó temprano este jueves en la Ciudad Deportiva, se vistió con la ropa de entrenamiento y entrenó de manera diferencia después de faltar a varios.

“Todavía no estoy enojado porque me había dicho que iba a firmar el contrato esta semana. En caso de que eso suceda la parte que me hizo saber a mí la habrá cumplido”, contó Rubén Darío Insúa. ¿Y lo va a tener en cuenta contra Lanús? “En caso que firme con el club y pueda entrenar con normalidad sí, y sino no”, advirtió.

El foco ahora estará puesto en lo que pasará con Gattoni en las próximas horas sobre su renovación. En principio, se piensa que San Lorenzo podría aplicarle algún castigo por viajar sin consentimiento, y después, lo que todos esperan en el Ciclón es que firme el contrato. Si no pone el gancho, será apartado del plantel y bajará a entrenar con la Reserva hasta que finalice su vínculo con el club.