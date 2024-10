Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto participará de la clasificación

Colapinto formará parte de las pruebas clasificatorias que determinarán los puestos de salidas para el GP de México. Ayer ocupó el puesto 11 y 15 en las Prácticas Libres 1 y 2 de la máxima categoría del automovilismo.

La jornada comenzará a las 14:30 hora argentina, cuando el piloto de Williams saldrá a pista a realizar su última práctica libre. Luego de ese momento, llegará la clasificación, a las 18, donde los pilotos de la F1 determinarán su puesto de salida en la grilla de la carrera del domingo. Podrá verse por la señal de cable de Fox Sports y las aplicaciones Disney +, Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

El Gran Premio de México, en tanto, se correrá mañana desde las 17 y constará de 71 vueltas en un circuito de 4.304 kilómetros en total.

Franco Colapinto foto 25 10 24.jpeg Franco Colapinto sumó puntos en dos de sus cuatro carreras en la Fórmula 1.

Franco Colapinto: "No me siento ni cerca de Messi"

El piloto argentino, que revolucionó la Fórmula 1 desde su llegada a la escudería Williams, rechazó las constantes comparaciones con el capitán de la Selección, Lionel Messi, y dijo que no se siente "ni cerca".

El joven, de 21 años. se mostró divertido y sorprendido a la hora de responder los comentarios de la similitud entre él y el jugador del Inter Miami: "No, no me siento ni cerca de Leo Messi. Él está a otro nivel y realmente no puedo creer cuando la gente me compara con Leo, yo quedo como: ‘¿Qué te pasa?’".

"Es que yo llevo poco tiempo en la Fórmula 1 y sé que el entusiasmo es muy grande. Muchos argentinos se subieron, me están siguiendo y me están animando. Eso es muy agradable de ver, pero creo que todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a eso", finalizó el argentino.

Anteriormente, el piloto de Williams, en una entrevista en The Fast And The Curious, no había ocultado su fanatismo por Messi, al sostener que es el mejor de la historia y lo idolatra desde que es pequeño. Incluso, se mostró esperanzado de poder conocerlo en persona: "Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol".