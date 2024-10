Marcelo Gallardo ya piensa en la revancha contra Atlético Mineiro: "Estoy esperanzado"

“Soy una persona que siempre es optimista por naturaleza. Pienso que algunos jugadores vamos a recuperar para el martes. No tenemos margen, entonces necesito jugadores que estén en óptimas condiciones físicas, porque tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para emparejar la serie”, afirmó Gallardo tras el partido en Florencio Varela.

El técnico del Millonario justificó su optimismo de cara a la revancha contra los dirigidos por Gabriel Milito: “Vamos a jugar con nuestra gente. La gente nos va a empujar, nos va a inyectar una dosis para que el equipo pueda ir en la búsqueda de esa épica. Me baso en todas esas cosas, lo siento así. No soy pesimista, todo lo contrario, estoy esperanzado".

“Soy optimista porque, claramente, todo lo malo que sucedió en Brasil no lo esperábamos, fue un cachetazo. Hay que aceptarlo como lo aceptamos rápidamente y si tenemos intenciones de cambiar esa energía tenemos que pensar como yo lo estoy sintiendo”, continuó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1850005074539401629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1850005074539401629%7Ctwgr%5E32cb7bc5e2c8323801f0199995555b76e4cbcac0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Fmarcelo-gallardo-piensa-en-mineiro-el-primer-gol-puede-generar-un-contagio-pero-debe-haber-nid26102024%2F&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN! Gallardo habló sobre Borja, sus delanteros y la falta de gol: el DT ya piensa en remontar la serie vs. Mineiro. ¿Qué pensará? pic.twitter.com/EHnr30UfMC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2024

Gallardo analizó también cómo debe afrontar River el partido del martes. “Se juega con la cabeza y el corazón. Hay que tener ese equilibrio. Al fútbol se juega con todo eso. Objetivos claros, cortos. Hay que hacer ese gol que genere esa emoción positiva. Ir en busca de ese primer gol, que puede generar un contagio. Va a ser un partido totalmente diferente al que jugamos allá”, evaluó.

"Al que se queda con la cabeza gacha, hay que agarrarlo y levantarlo. El fútbol y la vida tienen esas cosas. Hay que levantarse y seguir. No esperamos ese cachetazo, lo sufrimos. No lo controlamos. No porque el rival hubiera sido netamente superior, pero recibimos los golpes y no nos repusimos. El martes vamos a tratar de reponernos”, añadió.

Por otro lado, Gallardo celebró la vuelta de Pity Martínez luego de 321 días de inactividad por una lesión ligamentaria: “Fue la mejor noticia del día para nosotros. Un jugador que tiene jerarquía, que después de un parate muy largo pudo volver y lo hizo bien. Entró con frescura, con la cabeza fresca. Es una alegría que haya vuelto a las canchas".

PityMartinez.jfif Gallardo expresó su satisfacción por el regreso de Pity Martínez.

Al ser consultado sobre la posible presencia de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri frente a Atlético Mineiro, el DT de River lanzó una respuesta contundente. “Hoy jugaron los dos, sin embargo darles la responsabilidad a esos chicos para que asuman... Yo les doy la responsabilidad cuando creo que están en condiciones de asumirla y el equipo los respalda. El partido de hoy era para que ellos sientan que pueden tener momentos en el equipo donde sean importantes”, dijo.

“Darles la responsabilidad a ellos, de ninguna manera. Conmigo, a dos chicos de 17 y 18 años recién cumplidos, no. No son los salvadores”, completó.

River deberá ganar por tres goles para forzar los penales luego de la derrota por 3-0 en Belo Horizonte. Si consigue una victoria por cuatro goles o más, llegará a la final de la Copa Libertadores.