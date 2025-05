Franco Colapinto: "No solo es volver a la Fórmula 1, sino tener buenos resultados"

El piloto argentino contó que no se conforma con el regreso a la Máxima, sino que buscará "un poquito más" y aseguró que este año será aún mejor que el 2024.

En la previa de su debut con Alpine en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Imola, Franco Colapinto contó: "No solo es volver a la Fórmula 1, si no tener buenos resultados". El piloto argentino contó que no se conforma con el regreso a la Máxima, sino que buscará "un poquito más" y aseguró que este año será aún mejor que el 2024.