Cecilia Insinga fue lapidaria con Luciana Elbusto: "Despechada"

Insinga posteó en sus redes sociales: "A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera. Lo dije el primer día, en ésta u otra familia ‘nadie se salva solo’. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque”.

“Esto que ven como show mediático es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento. Por ese motivo decidí no hablar ni antes ni ahora. También por el resguardo de mis hijos, dos niños”, continuó la cronista de TN antes de agradecer a su entorno por los mensajes de aliento.

image.png

Por su parte, Elbusto no se quedó atrás y respondió: “Si ellos no hablan (...) Yo trabajo en el ambiente de periodismo de espectáculos y es a quien buscan. No me puse a analizar lo que decían o ponían. Todos los medios desglosaron, analizaron cosas y a mí nadie me cuidaba”.

“No soy una mujer despechada y el que me conoce sabe que jamás haría algo por el estilo. Nunca fui a la casa o al restaurante de Cecilia y Diego. A Ceci la he visto por ser la mujer de Diego. Ha venido al cumpleaños de uno de mis hijos y nos vimos en algunos eventos”, concluyó.

Luciana Elbusto se refirió a su vínculo con Diego Brancatelli: ”Lo quiero”

Tras un fuerte conflicto de rumores y suposiciones, la periodista Luciana Elbusto se mostró muy conmovida y reveló que tuvo un vínculo paralelo con Diego Brancatelli mientras está casado con la también comunicadora, Cecilia Insinga: “Lo quiero”.

La bomba explotó, no sólo porque Elbusto dejó saber que la relación llevaba por lo menos cinco años, sino porque brindó detalles: “Fue un proceso. Cada uno eligió como afrontarlo o transitarlo. Quizás la mía no sea la manera correcta o me equivoco y mañana tengo que pedir perdón. Con el tiempo y el apoyo de mi gente, elegí (...)”.

“Las charlas o lo que hayamos tenido nosotros, no lo diría ni lo ventilaría. Quizás, esto fue el cierre definitivo a una relación y capaz que no lo vea más porque se enoja conmigo. Es probable que esto sirvió para terminar y que cada uno acomode su vida”, continuó.

Según se supo, las amigas de la periodista indican que el presidente del Club Atlético Ituzaingó fue cariñoso, incluso, con los padres de Elbusto. Sin embargo, la comunicadora se mostró sin ánimos y añadió: “Tengo que cuidar mi vida. Me siento en una situación en la que no me cuido por ningún lado, ni emocional ni anímicamente”.

Embed

Además, la comunicadora señaló que hubo una reunión entre el matrimonio y ella: “En un momento, los tres decidimos evitar hablar con la prensa. No me pidieron que niegue la relación, sino que no diera notas”.

En este sentido, explicó: “Charlé con Cecilia -Insinga- por WhatsApp el lunes en que explotó todo esto. Me llegó el mensaje. Ella estaba convencida de que ni yo, ni Diego, habíamos filtrado un chat de ese nivel o con ese contenido”.

En cuanto a su perfil más personal, la productora de moda inició: “Esto no es de un día para el otro. Hay una parte de la vida que no es la de ésta semana y mis allegados han visto que me cerraba en un montón de cosas. Me empezaron a decir que también tenía que cuidarme yo porque a veces pienso en cuidar a los demás principalmente”.

Con la emoción a flor de piel, añadió: “Si me quiebro y lloro, también está relacionado con la impotencia de no saber para a donde ir entre las presiones de un lado y el otro, además de los sentimientos de uno que están dentro de la misma persona. Desde ya, pido perdón si esto le está afectando a alguien. Ahora elijo cuidarme un poquito yo también”.

En esta línea, la comunicadora no negó “cuidar” al panelista, sin embargo, remarcó: “No sé si sólo a él. Cuidar a todos. A mi familia, a la suya, hay una mujer -Cecilia Insinga- del otro lado también, que no la está pasando bien.

“Todos estamos atravesando este escándalo desde un lugar diferente. Cada uno necesita la contención o procesarlo a su manera. Si ellos están bien, nada mejor porque hay una familia detrás. Las cosas suceden por algo. Todo esto que nos pasa, sucede para aprender o entender ciertas cosas”.

Ante la pregunta de si reconoció la relación, la periodista señaló: “Ahí -durante el intercambio de palabras por chat- no tuve nada que reconocerle -a la esposa de Brancatelli-. Cada parte hablará en su lugar.

“Tuvimos una charla los tres, el miércoles, para ver cómo seguíamos adelante con todo esto porque se estaba desbordando. Creo que ellos tienen más experiencia porque atravesaron escándalos”, insistió Elbusto.

Ante el hecho de una falta de defensa por parte de Brancatelli y el no cuidado hacia ella en la ausencia de declaraciones, la productora se lamentó: “Obviamente duele” y añadió: “No duele por lo que diga en público porque entiendo que tiene que cuidar a su familia”.