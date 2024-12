Franco Colapinto se acerca o se aleja de Alpine: ¿Qué respondió Flavio Briatore?

Pocos días después de que máxima categoría del automovilismo mundial oficializara a los 20 pilotos que competirán en la temporada 2025, el que apareció nuevamente en escena fue Flavio Briatore. El experimentado empresario italiano que es la cara visible del equipo Alpine brindó una entrevista en la que abrió la puerta a la posible llegada del corredor argentino de 21 años a la escudería con sede en Francia.

En diálogo con el diario Le Parisien, Briatore fue contundente a la consulta sobre el interés del equipo en sumar al oriundo de Pilar. “Lo único seguro es la muerte”, respondió entre risas. Acto seguido, confirmó que Pierre Gasly y Jack Doohan estarán al frente de los autos en el estreno de la próxima campaña, competencia que se correra del 14 al 16 de marzo en el circuito de Albert Park, en la ciudad de Melbourne, Australia.

“Vamos a empezar el año con Pierre y Jack , te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas”, expresó.

Franco Colapinto Williams Fórmula 1 Coche.jpg El argentino de 21 años corrió nueve carreras con Williams durante este 2024.

Por último, Briatore remarcó que no tendría problemas en cambiar a un corredor con el año en marcha si él cree que no está siendo productivo para el equipo. “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1”.

Hace algunas semanas, el asesor de Alpine también había recibido la consulta de la icónica revista del mundo automotor Auto Motor Sport sobre la posibilidad que el piloto argentino sea parte de la escudería en 2025. “¿Por qué están interesados en Franco Colapinto si ya tienen a Jack Doohan?”, preguntó un periodista de la publicación a Flavio. ¿Cuál fue su respuesta? “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos”.

Y, más allá del elogio al piloto argentino, Briatore reconoció que en la estructura de Alpine no hay espacio inmediato para el joven de 21 años: “Tenemos contratos con (Pierre) Gasly, Doohan y (Paul) Aron para la próxima temporada. Si existía la oportunidad de conseguir a Colapinto para 2026, es algo en lo que pensar. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado al evaluar a los conductores”. Estas palabras sugieren que, aunque hay interés, una posible incorporación sería a mediano plazo.

En Williams, el histórico equipo británico en el que corrió el argentino este año, saben que tiene una gema con potencial en sus manos con Colapinto y están reacios a dejarlo marchar, más allá de que no tienen lugar para darle ya que iniciarán el 2025 con el tailandés Alex Albon y el experimentado español Carlos Sainz Jr. en sus coches titulares.

Pero todo puede cambiar en la F1de una semana a la otra semana y tener a Franco entre los suplentes y probando sus autos les aseguraría un corredor que demostró ser de la elite como alternativa ante la falla o la intempestiva salida de algunos de sus conductores principales.