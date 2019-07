Guglielminpietro: "A Bielsa tendría que haberlo mandado a la c... de su madre"

ADEMÁS:

"Por momentos lo tomo bien, por momentos lo tomo mal. Siempre sale el tema de lo que me pasó en aquel partido con Holanda, y yo lo critico bastante a Bielsa, y a veces digo que lo tendría que haber mandado a la concha de su madre. Es más, si me lo cruzo ahora en una de esas lo mando. Pero debería haberlo hecho hace veinte años, creo era demasiado educado en esa época”, manifestó Guglielminpietro, quien agregó que, pese a los años, todavía tiene presente ese encuentro por lo que significó más adelante en su carrera. “Me sigue doliento, y pasó un montón de tiempo. A veces trato de ser lo más sincero posible. El día que me lo encuentro lo mando a cagar a ver si se me pasa, pero no creo que me pase nunca, ja”, dijo.

“Si bien en ese momento me la banque, y el técnico del Milan me bancó a muerte y salí campeón a los tres meses, nunca más pude disfrutar con la Selección, fui a la Copa América condicionado, y eso me molestó muchísimo. El día que dieron la citación ni estaba contento y eso no me lo bancaba. Después de ese hecho estuve muy condicionado, no tenía ganas de ir, y es imposible jugar bien así. Cada vez que me pongo a analizarlo fue grave para mí”, aseguró.

Sin embargo, pese a todas las diferencias, reconoció la labor y trayectoria del ex técnico de la Selección Argentina. “Todos mis amigos lo admiran. Y yo respeto muchísimo su carrera, es un tipo que fue adelantado en su momento en cuanto a los métodos de entrenamiento, pero no comparto sus decisiones ni su forma de ser”, concluyó.