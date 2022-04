Hulk no sólo se casó con la sobrina de su exmujer sino que ahora tuvo una hija

“Bajo la bendición de Dios Padre Todopoderoso y de Nuestra Señora, nació nuestra pequeña Zaya. Zaya significa: “iluminado”, “suerte”, “flor que florece”. Y ella realmente viene a traer luz e iluminar cada vez más nuestras vidas”, escribió el jugador en una publicación en sus redes sociales.

En el anuncio mostró a la pequeña recién nacida, quien llegó al mundo en el Mercy Hospital Maternity de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

"Ven a florecer nuestro hogar mi amor, hemos soñado mucho con tu llegada. Felices de poder vivir la gracia de las promesas de Dios. Gracias a Dios por mi familia, a la cual honraré y amaré por siempre. Eres una respuesta a nuestras oraciones, hija, viniste a hacer nuestra vida aún más hermosa. Eres nuestra bendición. Bienvenida mi princesa, te amaré y protegeré por siempre", agregó el brasileño.

El goleador de 35 años hizo un viaje relámpago hacia Estados Unidos, donde tiene una casa y pasa gran parte de su tiempo, con permiso del Mineiro pese a estar en vísperas del partido de este miércoles contra Brasiliense, por la Copa de Brasil.

Hulk ya es padre de Ian (de 13 años), Tiago (11) y Alice (9), quienes son fruto de la relación que tuvo con Iran Ângelo da Souza, quien es la tía de Camila, de 32 años, su actual pareja.

La separación de la madre de sus tres hijos y el inicio de su relación con la sobrina de ella generó un enorme conflicto que se convirtió en un culebrón que sacudió a Brasil.

El noviazgo fue confirmado en diciembre de 2019 por el deportista y desde entonces ha tenido que lidiar con varios problemas en el seno de su familia para afianzar su nueva relación.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, había dicho la exesposa de Hulk al enterarse de la relación entre él y su sobrina. Ambas tenían una relación casi de madre e hija y eso fue lo que más dolor provocó en Iran.