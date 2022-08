Ibarra y quién ataja el domingo ante Racing

De esta manera, puso en duda la titularidad de Agustín Rossi, quien no llegó a un acuerdo de renovación con la dirigencia y en teoría no atajó ante Agropecuario por la dificultad del rival y para darle rodaje a Javier García, quien no atajaba hace tiempo y suele ser titular en los choques de Copa Argentina. Pero, ahora, hay que ver si fueron esos los motivos.

El técnico no solo no confirmó a Rossi, si no que elogió a Javi García, ¿poniéndolo en la disputa por el arco?, cuando hasta antes del no del ex Lanús a la oferta de la directiva, era titular indiscutido, y también declaró que ya lo vería bien a Sergio Romero, flamante refuerzo que se quedó en Buenos Aires entrenándose para ponerse a punto físicamente. "Chiquito se está poniendo bien y es lo mejor, viene a sumar para el equipo", comentó.

Por otro lado, sobre el partido ante Agropecuario expresó: "El balance es positivo. Tuvimos la pelota en todo momento, fuimos protagonistas. Sufrimos en el final porque no pudimos cerrarlo".

Al ser consultado sobre la lesión de Zeballos, ocurrida en el amanecer del partido y que sacó de la cancha al delantero, Ibarra dijo: "Las imágenes hablan por sí solas, duele porque el chico tenía muchas ganas de jugar".

Por su parte, el mediocampista Guillermo Pol Fernández, autor del gol del triunfo ante Agropecuario, señaló: "Esta victoria se la dedicamos al Changuito Zeballos. Esperemos que no sea nada lo que le pasó en el tobillo derecho. La verdad es que fue una situación muy dolorosa".

"En cuanto a mi posición de hoy en el campo, esta vez por izquierda, debo adaptarme a lo que pide el cuerpo técnico. Me sentí cómodo en esa posición ya que puedo alternar por los dos costados, agregó el volante.