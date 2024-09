Iker Muniain fue presentado en San Lorenzo: "Estoy para jugar ya"

"Estoy muy feliz de pertenecer a este gran club. El número no deja de ser anecdótico. Estuve mirando y me gustaba el 80. Espero tener éxitos con este número", explicó el futbolista que estuvo acompañado por su madre y su novia en el marco de una conferencia de prensa que se realizó dentro de una carpa para 200 personas que montaron las autoridades, ya que la sala de prensa quedó chica para un evento de tal magnitud.

Consultado sobre su estado físico, el jugador contó: "Me encuentro bien, estoy para jugar ya. Estuve todos estos meses entrenando con un profe por mi cuenta. Siempre preparado para estar disponible y no tener que empezar de cero y hacer una pretemporada. Trabajé duro para encontrarme bien. Las sensaciones han sido muy buenas. Cuando el técnico quiera, yo estoy disponible. Es el momento perfecto para hacerlo, agarro este reto con mucha fuerza".

El próximo compromiso de los dirigidos por Leandro "Pipi" Romagnoli, luego del parate del torneo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, será el sábado 14 de septiembre contra Vélez en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 de la Liga Profesional 2024.

"El fútbol argentino es de contacto, todos los equipos tratan de pelear todos los partidos. Muy igualado, mucha entrega y voluntad de todos los jugadores. Espero adaptarme lo más rápido posible por el bien de todos. Me adapto a lo que me diga el técnico. Hay un grupo extraordinario", remarcó quien en varios oportunidades se manifestó como hincha de River, pese a haber vivido toda su vida en España.

En relación a las arduas negociaciones para concretar su arribo al país, el europeo admitió: "El proceso fue sencillo, tuvimos una videoconferencia cuando todavía estaba en Bilbao. Hablar con el presidente (Moretti) y el técnico (Leandro Romagnoli) fue lo que terminó de convencerme. Fue muy importante el interés que mostraron. Todas las partes pusieron lo suyo. Recopilando información y referencias, no tengo dudas que la decisión fue acertada. Yo también lo conocía al club, seguí por muchos años el fútbol argentino. San Lorenzo es uno de los grandes, todo el mundo me habló muy bien".

IKER DE BOEDO en conferencia de prensa



"Es muy bonito que haya un hilo conductor que me una a otros jugadores vascos de la historia del club. Ojalá que, como hicieron ellos, también pueda dejar una huella en San Lorenzo". pic.twitter.com/vx1k67QUkS — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 9, 2024

Por último, el futbolista agradeció a Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, por sus palabras en la conferencia previa al partido contra Colombia en Barranquilla. "Le agradezco mucho, un referente como él, un técnico que lo está haciendo impresionante con Argentina. Escuchar de su boca a uno le da confianza y se lo agradezco. Le deseo lo mejor", deslizó el exjugador de Athletic de Bilbao que se venía entrenando por su cuenta.

La palabra de Moretti sobre la llegada de Muniain

En la previa de lo que fue la presentación oficial de Muniain, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, dio detalles acerca de la llegada del español "Fue una gestión muy buena de todos, un bombazo. La idea siempre es armar un gran equipo. Lo hablamos con Romagnoli cuando fue el ofrecimiento de parte del representante de Iker. A Pipi le gustó y ahí empezamos a hacer la ingeniería económica y financiera de una operación que no fue fácil. Un jugador extranjero, europeo en el fútbol argentino es algo prácticamente inédito".

Sin embargo, la cuestión se complicó un poco ante lo que fueron las inhibiciones trabadas por deudas con Fabricio Formiliano y Cristian Zapata, por lo que el club de Boedo tuvo que trabajar horas extra para poder destrabar la cuestión. "Obviamente el acreedor siempre especula y cuando salió en las noticias el tema de Muniain, ahí empezaron a acelerar los tiempos en FIFA y nos clavaron la inhibición. Si no las levantábamos al viernes a las 8 de la noche (día del cierre del mercado argentino), a Iker no lo podíamos inscribir. Fue todo a contrarreloj. Tiene una cláusula lógica, pero recién el 30 de junio en donde en caso de darse San Lorenzo recupera todo lo que puso por su contrato. No hay cláusula de salida en diciembre", cerró.