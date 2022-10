Jorge Brito rompió el silencio: ¿Qué pasará con Marcelo Gallardo?

Por eso, en las últimas semanas se empezó a poner en duda la continuidad del Muñeco de cara al 2023, y este lunes Jorge Brito se expresó al respecto. "Sabemos que el día en que se vaya va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presidente. Ojalá se quede hasta el final de la presidencia", afirmó quien comenzó su mandato a fines del año pasado.

"Desde la Comisión Directiva pensamos como todo River, que tenemos al mejor técnico. Es el que mejor conoce el paladar de los hinchas River y al plantel, además de ser el más capacitado para revertir este presente que claramente no es el mejor", añadió Brito en declaraciones a ESPN.

Como sucede año tras año, Gallardo espera a que terminen todas las competencias para replantearse su futuro y luego comunicar la decisión, por lo que aún no hay información concreta que sugiera cuál será su destino. Sin embargo, el presidente del Millonario dejó en claro que la respuesta no pasará del próximo mes, cuando River ya no compita.

Brito además hizo un balance sobre el 2022 del equipo de Núñez: "Hemos iniciado un año con mucho optimismo, porque formamos un gran plantel y contamos con el mejor cuerpo técnico de Sudamérica. Tuvimos 11 incorporaciones a las que les costó la adaptación, también se generó un calendario muy apretado, producto del Mundial".

Y ya pensando en lo que viene, deseó: "Queremos cerrar la clasificación a la Copa Libertadores para el año que viene, con más tiempo y una pretemporada volver a estar en el primer plano".

Brito habló de los árbitros

"No quiero calificar a los arbitrajes y por eso no quise hablar después del partido con Patronato (a River le anularon un polémico gol). No lo hicimos nunca y no tiene nada que ver con la firma de Beligoy. Si alguien piensa que la dirigencia de Brito fue un desastre lo puede decir, del mismo modo que debe haber libertad si uno cree que un arbitraje fue un desastre. Siempre creímos en tener un proceso transparente en las elecciones de los árbitros como el azar o el azar selectivo, dependiendo de las actuaciones", aseguró el mandamás del club de Núñez.

Y cerró: "Ellos se pueden equivocar, pero todos tenemos la tranquilidad de que si eso pasa no es más que un error y no que haya algo raro atrás. Nunca es claro cuando paran a un árbitro por errores o darle descanso".

"Nosotros le pedimos a la AFA más claridad en las elecciones de los árbitros y sus sanciones. Beligoy hoy claramente tiene una incompatibilidad de funciones siendo el que defiende a los árbitros y al mismo tiempo el que los selecciona, eso merece mayor claridad por la transparencia del fútbol argentino", puntualizó.