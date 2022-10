Los puntos que necesita River para clasificar a la Copa Libertadores

El domingo, ganó una verdadera "final" ante Argentinos Juniors, ya que el Bicho es un rival directo del Millonario por esos cupos. Acá, los puntos que necesita el equipo de Gallardo para cumplir su meta.

Marcelo Gallardo.jpg Marcelo Gallardo sólo tiene la mente puesta en sumar y clasificar a la próxima Copa Libertadores. Archivo.

A cinco fechas del final, River marcha tercero en la tabla anual con 64 puntos y se está quedando con el segundo de los tres cupos que otorga la tabla (es que Boca, el 2do con 69 unidades, ya sacó su boleto por ganar la Copa de la Liga Profesional). Racing, primero con 70 puntos, y Gimnasia, cuarto con 61 unidades, también están clasificando, con el primer y tercer cupo respectivamente.

Ahora, River tiene que continuar entre los primeros cuatro, no tiene que quedar quinto, puesto que no entrega boleto al máximo certamen de América, si no a la Sudamericana. Ese lugar está ocupado actualmente por Argentinos Juniors, que tiene 58 unidades y quedó a seis del Millonario tras la última fecha. Si bien el equipo de Gabriel Milito es el gran rival del equipo de Núñez en esta pelea, también están Estudiantes, Huracán y Newell's, todos con 55, a nueve.

Una ventaja que tiene River es su alta diferencia de gol: +33. Mientras que el Bicho tiene +8. Es decir, que si empatan en la tabla, clasificará por diferencia de gol. Así las cosas, con 15 puntos en juego en el campeonato local, River se asegurará su lugar en la Libertadores sacando nueve unidades, aunque el Bicho gane todas las fechas. Sin embargo, de perder puntos en el camino el equipo de Milito, el Millonario podrá confirmar su presencia en la Copa con menos puntos.

Los partidos que le quedan a River: Estudiantes (L), Patronato (V), Platense (L), Rosario Central (L) y Racing (V). Y a Argentinos: Lanús (V), Huracán (L), Godoy Cruz (V), Gimnasia (V) y Vélez (L). Marcelo Gallardo logró siempre clasificar a River a la Copa Libertadores. ¿Lo conseguirá una vez más?