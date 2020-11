Juan Martín Del Potro se ilusiona con los Juegos Olímpicos

El tenista tandilense se está recuperando de su tercera operación de rodilla y se esperanza con poder estar en la próxima competición olímpica, que fue reprogramada para el año que viene por la pandemia del coronavirus.

En diálogo con ESPN, Del Potro declaró: "Voy a ser sincero. La verdad es que me está costando mucho volver. Se me está haciendo muy difícil pero no me voy a rendir. Mi sueño es poder estar en los Juegos Olímpicos. Amo el tenis y me niego a terminar fuera de la cancha".

Además, Delpo expresó su tristeza por el fallecimiento de Diego Armando Maradona y recordó una anécdota con el Diez: "Hace cuatro años, en la final de la Davis, lo vivimos muy de cerca a Maradona. Me acuerdo que me llamó a mí para poder venir. Teníamos que estar tranquilos y con Diego a veces se hacía difícil. Transmitía una energía y una fuerza que no se recibía de otra persona", contó.

Del Potro disputó dos Juegos Olímpicos en su carrera. En Londres 2012 ganó la medalla de bronce y en Río de Janeiro 2016 obtuvo la medalla de plata. En este último año, también fue campeón de la Copa Davis con el equipo argentino.