El partido por la medalla de bronce arrancó complicado, tras sufrir un rápido try británico y acumular un par de infracciones que lo hicieron jugar casi todo el tiempo en su propio campo.

El ataque argentino no tenía la claridad que había mostrado en los anteriores juegos, lo que beneficiaba a Gran Bretaña, que había superado en un partido increíble a Estados Unidos en cuartos de final (remontó un 24-0) y luego perdió con la potencia Nueva Zelanda.

En ese contexto, el try de Lautaro Bazán Vélez, tras una rápida salida de scrum por el lado ciego, fue una bocanada de aire fresco y le permitió reencontrarse con su mejor versión. De hecho, justo antes del entretiempo, Marcos Moneta perforó la defensa británica y dio vuelta el resultado con su sexto try en el torneo.

Pumas-bronce-01.jpg

En el segundo tiempo, Los Pumas empezaron más concentrados y con mejor manejo de la ovalada, pero tras perder la pelota en ataque, Gran Bretaña encontró su segundo try con conversión incluida y puso el tablero 12-12, con 4 minutos por jugar.

Pero la reacción de los dirigidos por Santiago Gómez Cora fue de la mejor manera con una corrida larga por izquierda de Ignacio Mendy.

Tras una defensa bárbara en la última pelota, se desató el festejo de Los Pumas, que hicieron un gran torneo con un épico partido ante Sudáfrica en cuartos de final incluido, para mejorar el quinto puesto de Río 2016.

"No se puede describir en palabras, hicimos muchas cosas, nos perdimos muchas otras, pero el grupo fue lo mejor de todo esto en estos cinco años", aseguró Santiago "Toto" Mare, uno de los goleadores de Los Pumas, quien recordó el camino desde aquel sexto puesto en Río 2016.

"Nosotros jugamos por el de al lado, por los que no están, por los que se quedaron en Argentina, creo que ellos fueron el motor de este equipo, así que les agradezco de corazón", añadió.

Pumas-bronce-04.jpg

"Tener la medalla colgada, lo que venimos a buscar, es una satisfacción enorme", remarcó Moneta, quien consiguió la medalla dorada en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018. "Es una sensación increíble e inexplicable, no sabía si seguir corriendo o apoyar. Tuvimos mucho laburo, lo soñé todos los días cuando me iba a dormir", dijo por su parte Ignacio Mendy,que convirtió el try que le terminó dando la victoria sobre Gran Bretaña por 17-12.

El camino de Los Pumas 7 hasta llegar al bronce:

Grupo A:

Fecha 1: Australia (29-19)

Fecha 2: Nueva Zelanda (14-35)

Fecha 3: Corea del Sur (56-0)

Cuartos de final: Sudáfrica (19-14)

Semifinal: Fiji (14-26)

Tercer puesto: Gran Bretaña (17-12)

En el partido por el oro, Fiji revalidó el cetro olímpico y despachó 27-12 a Nueva Zelanda.