Juegos Paralímpicos: Gustavo Fernández hizo historia y ganó la medalla de bronce

Después de haber sido semifinalista de Roland Garros, Fernández tuvo un set inicial perfecto y cedió un game recién en el sexto juego, después de quebrantar en dos oportunidades el saque de su rival, que ayer había ganado la medalla de bronce en dobles junto a su compatriota Daniel Caverzaschi.

En el segundo set, Fernández no desaceleró nunca su ritmo, se quedó con un marcador de 6-2 y logró la consagración. “Es una locura. Independientemente de que hoy me voy con el premio, fue una semana en la que disfruté mucho. El objetivo era ese, disfrutar y poner el tenis que sé que puedo jugar. Venimos de hacer un trabajo muy duro para poder aislarse del contexto externo, que era mi cuarto Juego y no tener una medalla", aseguró.

"La satisfacción de ser medallista es impagable”, subrayó el tenista cordobés.

“No sé qué lo hace tan especial. Esta medalla, más allá de que es la de bronce y quería la de oro, tiene un valor muy grande. Es algo que vengo soñando hace mucho, es algo hermoso. Esto es extraordinario. Este bronce tiene un valor muy grande por cuánto me costó llegar hasta acá”, continuó Fernández en su relato.

Embed EMOCIÓN PURA: ¡ASÍ GUSTAVO FERNÁNDEZ GANÓ SU PRIMERA MEDALLA PARALÍMPICA!

Bronce para el argentino en tenis en silla de ruedas. ¡VAMOS, GUSTI! pic.twitter.com/AcmmWDN5bz — TyC Sports (@TyCSports) September 7, 2024

Fernández, que en 2017 fue número uno del mundo y actualmente ocupa el cuarta lugar en el ranking, comenzó su camino en la competencia en segunda ronda, doblegando al francés Frédéric Cattaneo por 6-1 y 6-4. Y en la tercera, superó al chileno Alexander Cataldo por 6-0 y 6-1.

Luego, en cuartos de final doblegó al británico Gordon Reid por 6-0 y 7-6 para acceder a las semifinales sin ceder ni un solo set. Sin embargo, en semifinales no pudo contra el japonés Tokito Oda y cayó por 6-2 y 7-5.

A lo largo de su carrera, Fernández ganó como singlista los Grand Slams del Abierto de Australia (2017 y 2019), Roland Garros (2019 y 2016) y Wimbledon (2019), además de haberse colgado la medalla de oro en los últimos cuatro Juegos Parapanamericanos (Santiago de Chile en 2023, Lima 2019, Toronto 2015 y Guadalajara 2011).

Dentro de sus vitrinas también sobresalen un Abierto Francés (2019) y dos All England (2015 y 2022) en dobles, sumado a tres medallas doradas en esa misma modalidad en los Juegos Parapanamericanos.