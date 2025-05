Kimi Antonelli es la gran sorpresa en el GP de la Fórmula 1 en Miami

El joven piloto italiano de Mercedes marcó un tiempo de 1:26.482 en la SQ3 y largará adelante en la carrera corta que se disputará en el circuito urbano de Miami Gardens, correspondiente a la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1.

Antonelli, que ya había mostrado ritmo en la única práctica libre del fin de semana, confirmó su gran presente en la clasificación al imponerse sobre nombres consagrados como Oscar Piastri y Lando Norris (ambos de McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y su propio compañero de equipo George Russell.

La sorpresa se cocinó vuelta a vuelta, y en el tramo final de la SQ3, con la pista mejorando y la presión al máximo, el italiano consolidó una vuelta perfecta que lo ubicó en lo más alto.

Seguido se ubican los McLaren, Piastri y Norris, quienes buscarán seguir sumando tanto para el campeonato de constructores como para el de pilotos, donde ambos pelean por el primer lugar.

En un cuarto lugar quedó Verstappen, quien aún espera la resolución de los comisarios de la Fórmula 1 por dos incidentes que tuvo durante la clasificación que podría cambiar su lugar en la parrilla.

Sensación distinta

Antonelli declaró que "va a ser bonito" arrancar desde la 'pole' y que esto "va a ser una sensación distinta" para él.

"Ha sido un calificación muy intensa", manifestó el joven talento de Bolonia.

"Me sentí bien desde por la mañana y me sentí bien al entrar en la calificación. Me cuadró todo y las cosas salieron bien, así que estoy realmente contento con haber conseguido mi primera 'pole' ", apuntó Antonelli, sustituto en Mercedes del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, ahora en Ferrari.

Así largarán los pilotos en la Sprint Race del Gran Premio de Miami:

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3 Lando Norris (McLaren)

4 Max Verstappen (Red Bull)

5 George Russell (Mercedes)

6 Charles Leclerc (Ferrari)

7 Lewis Hamilton (Ferrari)

8 Alex Albon (Williams)

9 Fernando Alonso (Aston Martin)

10 Isack Hadjar (RB)

11 Nico Hülkenberg (Sauber)

12 Esteban Ocon (Haas)

13 Pierre Gasly (Alpine)

14 Liam Lawson (RB)

15 Carlos Sainz Jr. (Williams)

16 Lance Stroll (Aston Martin)

17 Jack Doohan (Alpine)

18 Yuki Tsunoda (Red Bull)

19 Gabriel Bortoleto (Sauber)

20 Oliver Bearman (Haas)