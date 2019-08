Una vez que se conoció el fallo, Neymar escribió un mensaje en su cuesta oficial de Instagram:

"Este será un capítulo que nunca olvidaré en mi vida por muchas razones, siendo la principal el 'DAÑO' que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado.

¡La cicatriz continuará recordándome cuánto puede hacer un ser humano, cosas buenas pero también cosas MALAS!

Sí, mi mundo colapsó y caí al suelo … pero como dice una leyenda en jiu-jitsu 'para muchos el suelo es el final de todo, para nosotros es solo el comienzo'

Que sea el comienzo no solo para mí sino para todos los que han sufrido este tipo de falsa acusación y PRINCIPALMENTE por cada MUJER que REALMENTE es una víctima de este acto. ¡Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces!

Gracias a Dios TODO, siempre".

ADEMÁS:

De Rossi fue a la Parrilla "El Tano" y después del asado, ¡pidió salmón de postre!

La UEFA eligió el gol de Messi ante Liverpool como el mejor de la Champions

Pignatiello se llevó su segunda presea de oro en los 800 metros libres

El atacante del Paris Saint-Germain había sido denunciado por la brasileña Najila Trindade Mendes de Sousa, quien acusó al jugador de haberla violado en un hotel de París el 15 de mayo.