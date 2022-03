"Quisiera agradecerle a todos mis jugadores, no sólo a los cinco nominados que están acá jugando esta serie sino a a todos que son muchos, como 30 ó 40 que hoy no están acá pero que están viajando a diferentes torneos, y que también son parte de todo esto", dijo Coria.

"Seguimos trabajando luego del gran trabajo (sic) que hicieron los capitanes anteriores sobre todo el último, Gastón (Gaudio) y (Gustavo) Marcaccio. Continuamos todo lo que ellos venían haciendo, les agradecemos también porque nosotros estamos jugando esta serie gracias a que se ganó la anterior", remarcó el Mago, quien destacó el respaldo de su cuerpo técnico, y resaltó la figura de Leonardo Mayer.

"También quiero agradecer a los dirigentes por darnos la libertad, cualquier cosa que nosotros les pedimos ni preguntan, confían en que es por el bienestar de ellos que son lo más importante, los jugadores que entran a jugar y estar lo mejor posible y llegar como llegaron", agregó.

Coria-CopaDavis-02.jpg

"Fue una semana inolvidable para mí, después de tantos años vuelvo a vivir lo que viví hace varios años atrás...", dijo Coria con la voz entrecortada y recibió una ovación del público presente en el Buenos Aires Lawn Tennis.

"No tuve la posibilidad de retirarme con la gente como me hubiese gustado, mi única serie de local (por Copa Davis) fue contra República Checa un 4 de marzo hace un montón de años atrás y el destino quiso que me vuelva a encontrar acá para volver a sentir el cariño y el apoyo de todos ustedes", añadió.

Coria agradeció también la presencia en las gradas de sus familiares y de amigos que viajaron especialmente desde Santa Fe para acompañarlo en esta serie, a la que definió como "durísima" y en la que destacó que los jugadores "respondieron como verdaderos campeones y demostraron los huevos de Argentina".