La WWE confirmó el regreso de la luchadora Eva Marie

En un video promocional, se puede ver a la luchadora afirmando que "Eva-lución" volverá pronto a la WWE.

"He estado pensando en dónde he estado y a dónde voy. ¿Tengo su atención ahora? Bien. Ya saben, en el camino de la vida hay vueltas y revueltas, pero siempre he intentado ser la que controla mi propia vida y la independencia que conlleva. Pero parte de eso es devolver", declaró la deportista en el clip.

"Quiero ser alguien a quien otros admiren. Quiero influir en los demás para que persigan sus propias ambiciones, como hice yo. Así que he vuelto al punto de partida. Esto es Eva-lución", agregó.

Sin embargo, el anuncio provocó ira entre los fanáticos de la lucha libre, que no tardaron en criticar a la empresa de Vince McMahon por volver a contratar a Eva Marie -cuya actuación en el ring había sido objeto de muchas críticas- pocas semanas después de anunciar el despido de una variedad de luchadores, entre ellos varios ex campeones.

En concreto, el pasado abril la WWE reveló que los despidos se produjeron debido a los recortes presupuestarios.

El pasado año por las mismas fechas, la empresa había liberado a más de 20 luchadores de sus contratos, debido a las dificultades financieras provocadas por la pandemia.