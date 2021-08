Tras revelar la noticia que ambos protagonistas insinuaron en anteriores oportunidades, brindaron una entrevista a la señal deportiva TyC Sports donde analizaron las vivencias cosechadas en la actual competencia.

Lange manifestó que Tokio 2020 es “un diccionario de emociones, emociones encontradas, muy tranquilo, nada que reprochar, orgulloso del trabajo que hicimos y la entrega. También muy triste, saber que no cumplimos nuestro sueño y el objetivo. Las derrotas me pegan por el lado del análisis, en cualquier momento pensando qué podríamos hacer hecho diferente, por qué pasaron ciertas cosas. No son días fáciles”.

Además el deportista agregó que “tenemos muchas razones para estar muy contentos. Sabía que podía ser mi última final olímpica. A mi edad, estar en una final olímpica, estoy loco si no la voy a disfrutar, pero una cosa es la lógica y otra lo que te dice el corazón”.

lange.jpg Lange y Carranza confirmaron que no seguirán juntos después de Tokio 2020 (Río 2016)

“Yo practico deporte porque me genera estas emociones, es un aprendizaje para la vida lindísimo. Estamos digiriendo la situación”, manifestó Lange y anunció lo que se podía especular: “Como equipo fuimos muy honestos. No sabemos muchas cosas del futuro, pero si sabemos una que es que no vamos a seguir juntos. No hay por qué ocultar. Creo que fue fácil hablarlo entre nosotros dos”, concluyó Lange.

Por su parte Cecilia Carranza destacó que "todo el equipo siempre siente una gran responsabilidad también, por cumplir lo que creemos tenemos que cumplir. Hemos interrumpido las medallas que nuestro deporte traía desde hace tantos Juegos Olímpicos (desde Atlanta 1996), no nos tenemos que reprochar nada, la entrega fue absoluta, pero esa responsabilidad está”.

“Esa sensación de pedir perdón, de no haber podido cumplir lo que deseábamos y agradecimiento absoluto por todo el apoyo y el cariño de tanta gente. Es un momento duro, de sensaciones encontradas, sentir ese apoyo se agradece”, concluyó emocionada.