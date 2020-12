Leandro Desábato renunció como DT tras diferencias con Verón

"Me enteré que habían hablado con otro entrenador, eso excede lo deportivo y afecta a la persona. Las formas no me gustaron y me senté por respeto al club y a los jugadores", expresó el Chavo Desábato para justificar su salida.

Lo que sucedió fue que el entrenador y su cuerpo técnico se molestaron al enterarse que en las últimas horas el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, tomó contacto con Ricardo Zielinski para que el Ruso se haga cargo del equipo en 2021.

Embed ⚽ Pablo Quatrocchi, actual coordinador de las divisiones juveniles y entrenador de la Reserva, asumirá mañana de manera interina cuando el plantel se reúna en City Bell a las 9.30 pic.twitter.com/KU7frVf2QI — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 23, 2020

Por esta circunstancia, Desábato le presentó su renuncia al presidente y al secretario Técnico de la institución, Agustín Alayes. Así el Chavo le puso fin a un ciclo que no tuvo triunfos en los 9 partidos que disputó, con tres empates y seis derrotas.

Al respecto de los malos resultados, el ex entrenador Pincha, de 41 años, manifestó: "estoy en el lugar que me dio todo y no pude. Es difícil porque estaba ilusionado y traté de lograr la construcción de un equipo". Y agregó: "Estoy dolido porque teníamos la ilusión de tener un mejor arranque, pero es difícil explicar porque los resultados no se dieron".

Cabe destacar que el periodo de Leandro Desábato igualó la peor racha negativa que tenía el club de 14 partidos sin ganar que databa de 1956 y además estuvo 7 encuentros sin convertir, la cual fue la sequía más prolongada en la historia del club, que se quebró con un cabezazo del tucumano Díaz ante Racing después 697 minutos sin goles a favor.

Para el partido ante Vélez el próximo lunes a las 19.20, correspondiente a la tercera fecha de la zona complementación "B" de la Copa Diego Armando Maradona, Pablo Quatrocchi, actual coordinador de las divisiones juveniles y entrenador de la Reserva, asumirá de manera interina.