Leo Messi y el PSG: objetivo Champions League

El tridente ofensivo conformado por el astro argentino, acompañado de quien se dice será su sucesor, Mbappé, y el otro astro, pero brasileño y ex compañero en el Barca, Neymar, han colocado al Paris Saint Germain en una posición muy elevada para cualquier rival.

Pero en la UEFA Champions League, no hay equipo pequeño, y tampoco existe el cuadro que gana todo, por lo menos no de forma natural ni normal. Los partidos se deben preparar uno a uno, y no siempre se da en el clavo en cuanto a estrategia, por lo que es muy importante estar a la altura de todos.

Esto lo menciono porque el camino que tiene Messi para llegar a la tan esperada final del torneo más importante del mundo a nivel de clubes, no será nada fácil. Son muchas las variables que intervienen, como los compromisos dentro de la Ligue 1 y la Copa de Francia. Dos torneos adicionales a la Champions que también son objetivos muy importantes para el conjunto francés.

Luego está el partido de ida por los Octavos de Final frente al poderoso y siempre temido Bayern Munich. Los alemanes terminaron líderes en la fase de grupos, invictos y con puntaje perfecto.

El técnico Christophe Galtier no la tiene nada fácil, puesto que tendrá que equilibrar los compromisos de los torneos mencionados, con el que se presume será el partido más importante para el PSG en el inicio de las actividades de este año 2023.

Serán, nada más y nada menos, que seis partidos a disputar en un lapso de sólo 17 días. Pero para Galtier esto no es algo por lo que se tenga que preocupar, como lo mencionó en la conferencia de prensa previa al partido por la Copa de Francia frente al Pays de Cassel:

“Los juegos están espaciados, y porque quiero encontrar automatismos en las alineaciones, no veo ninguna razón para rotar a mis jugadores. Es más, sería una estupidez hacerlo. Tengo cinco cambios por partido, así que, aunque estén muy cerca los partidos de la liga con los de la Copa y la Champions, no tengo nada de qué preocuparme”.

Un tanto contradictorio si vemos que dejó a Messi en el banquillo. Claro que los partidos contra los rivales más fuertes siempre serán prioridad para los técnicos, sobre todo cuando los intereses de los equipos van en la dirección de tal o cual campeonato es más importante.

Así que Leo Messi, de jugar en cada uno de los encuentros que restan, tendrá un tiempo de recuperación muy ajustado, lo que podría afectar su rendimiento, algo que sin duda complicaría todas sus intenciones de llegar y conquistar el trofeo de la Champions.

Además, el rumor de que no renovará contrato con los parisinos, pone la presión aun más alta, siendo que de no ganar el título, dejaría atrás el récord de coronarse campeón con todos los equipos en los que haya militado.