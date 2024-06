Lionel Messi confesó con quién le gustaría sacarse una foto: "Es lo más groso que hay"

El capitán del conjunto que también fue campeón del mundo en Qatar 2022 protagonizó una entrevista en la que habló de todo e incluso confesó a quién le gustaría conocer y perpetrar ese momento para la perpetuidad en una imagen: Michael Jordan, la leyenda de la NBA que marcó una era en el básquet con los Chicago Bulls.

"Me parece, a nivel deportivo, lo más groso que hay. "Después de haber visto la serie (NdR: The Last Dance) y haber conocido... Es impresionante. Eso me acercó mucho más a conocer lo que fue él. Es una lástima que no haya podido vivir esa época en vivo. Me hubiese encantado. No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue algo diferente en todos los deportes, no sólo en el básquet", expresó el 10 durante una entrevista con Clank!, ciclo conducido por Juan Pablo Varsky, que tuvo lugar en la previa al partido que este martes Argentina tendrá con Chile en Nueva Jersey.

Luego, Messi declaró que que siente "una admiración muy grande" por el legendario basquetbolista que conquistó seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls y ganó dos medallas doradas en Juegos Olímpicos con el "Dream Team" de Estados Unidos. "Me pidieron tantas fotos... ¿Por qué yo no puedo tener una con él? Sería algo muy lindo", confesó.

Durante la misma entrevista, el futbolista también recordó a sus primeros pasos en su Rosario natal: "Por lo que dicen, desde muy chico siempre era diferente. La gente me iba a ver. Yo no me daba cuenta. Fui entendiendo eso cuando fui creciendo". Y agregó: "Tenía 3 ó 4 años y no era consciente del Mundial y todos los títulos que se jugaba. Símplemente jugaba porque me encantaba la pelota, me divertía estar con una pelota. Era mi pasatiempo".

"Vivía a toda hora pateando y buscando a alguno para jugar. Nací con eso. Me encantó el fútbol, como a la mayoría de los argentinos, desde muy chiquito. Siempre fue mi manera de verlo, más allá de mis responsabilidades, de los objetivos que uno se proponía cuando ya era más profesional. Siempre intenté divertirme, como lo hice desde el primer día", agregó.

Y habló sobre su talento natural para el fútbol: "Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí, fue un don el que me dio. Yo intenté aprovecharlo, hice todo lo posible para sacarle todo el jugo. La verdad, si bien hice muchas cosas, no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era".