¿Messi se arrepiente de su paso por el PSG?

Messi analizó que su paso por el PSG "no fue como esperaba", pero que igualmente valió la pena porque estando allí fue campeón del mundo. "Se dio así (su paso por el PSG). No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así...", comenzó el rosarino.

En la misma línea, explicó que con sus compañeros la relación siempre fue buena, pero el trato por parte de la entidad parisina no fue de igual manera: "Con Kylian (Mbappé) re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno".

xv9BQP8mJWF-dmwP.mp4

¿Por qué Messi tiene la pierna izquierda toda tatuada de negro?

Una de las "perlitas" que dejó la charla descontracturada entre Lio y Migue Granados fue el momento en el que los rosarinos tuvieron un gracioso ida y vuelta por los tatuajes de ambos. Fue en ese momento que Messi contó por qué tiene la pierna izquierda (la más famosa del mundo) toda tatuada de negro.

"Porque no me gustaba lo que tenía. Me lo había hecho en un momento en el que me lo hice por hacer en realidad, me quería tatuar algo. Y después la transformé un poco, me fui haciendo todo relacionado con el fútbol. Es más, me tendría que dar otra pasada, pero a esta altura no tengo ganas", señaló.

8pe2L8cMvucMLHUw.mp4

¿Y la "comadreja"?

En un divertido ida y vuelta, el humorista se animó a preguntarle sobre unas fotos que se viralizaron y despertaron una ola de comentarios. Fue en ese momento que Lionel Messi comenzó a ponerse colorado, quizá sin imaginar lo que se le vendría. Luego de que Granados insista, entre risas y comentarios, Messi decidió darle punto final al tema y le dijo: "Cambiá, cambiá".