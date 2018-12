La respuesta de Messi fue tajante y chinaneó a Cristiano por sus cambios. "No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año", soltó el rosarino. Y enseguida, le puso pimienta a sus declaraciones: "No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar".

Además, Messi se refirió a la rivalidad con CR7: "Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador".

¿Qué había dicho Cristiano? "A lo mejor es Messi quien me necesita más a mí. Para mí la vida es un reto y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que Messi viniera a Italia algún día. Que haga como yo y acepte el reto".

Embed Messi también habla del VAR en @marca: "Al principio era reacio, no lo veía; pero a día de hoy creo que ha sido un acierto" https://t.co/HjtxcrFzDh — MARCA (@marca) 27 de diciembre de 2018

Embed Messi habla abiertamente de Neymar: "Nos encantaría que volviera. Somos amigos, vivimos cosas muy lindas, otras no tanto. Sin embargo, veo muy difícil incluso que salga de París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar" https://t.co/HjtxcrFzDh — MARCA (@marca) 27 de diciembre de 2018

Otras frases destacadas de la Pulga

Messi también del amor por el fútbol y lo trascendental que es en su vida; pero dejó en claro que su familia está primero que la pelota.

"Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo. Mi mujer y mis hijos son lo verdaderamente importante", comentó Lionel, quien contó que a su mujer Antonela le gustaría tener una hija. "Veremos más adelante, todavía es ponto", expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram FELIZ FELIZ FELIZ NAVIDAD❤️ Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 24 Dic, 2018 a las 4:26 PST

Ahí, Messi aprovechó para hablar del conocimiento que tienen sus hijos del fútbol. "A los dos les gusta mucho el fútbol. Thiago entiende más porque ya es mayor. Comenta cosas del partido, del juego, de todo lo que va viendo y sucede. Ya recibí un par de críticas de Thiago (risas). Sigue al Barcelona, la Liga, la Champions... Le gusta, pregunta, se informa y cuando no hay tan buenos resultados, alguna cosa me dice", relató.

Embed Messi, sobre Guardiola: "Aunque es difícil, me gustaría trabajar otra vez con él" https://t.co/HK9UA3jGKr — MARCA (@marca) 27 de diciembre de 2018

A pesar de tocar diferentes temas en la entrevista, Messi no habló de la Selección Argentina.