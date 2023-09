Lionel Messi vuelve a jugar con Inter Miami por la MLS

Con la vuelta de Leo, el equipo dirigido por Gerardo Martino buscará volver a la victoria después de la dura caída por 5 a 2 con Atlanta United. El entrenador argentino pondría desde el arranque al capitán de la Selección Argentina.

Messi no pudo jugar el encuentro con Atlanta United por la molestia en el isquiotibial derecho que le impidió participar, también, frente a Bolivia en la jornada 2 de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina.

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV. Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Inter Miami ganó tres de sus últimos cinco partidos y tiene la misión de volver a triunfar si es que quiere tener chances de pasar a los playoffs de la Conferencia Este. Está a siete puntos por debajo de DC United, el último equipo que estaría clasificando al repechaje, con dos partidos menos.

El conjunto canadiense, por su parte, llega a este encuentro tras perder ante Vancouver Whitecaps FC por 2 a 1. Con resultados irregulares en las cuatro jornadas más recientes, cuenta con un triunfo y tres partidos perdidos.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Drake Callender; De Andre Yedlin, Tomás Avilés, Sergey Krivtsov, Jordi Alba; Benjamín Cremaschi, Sergio Busquets, Dixon Arroyo; Lionel Messi, Josef Martínez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

Toronto: Tomás Romero; Kobe Franklin, Sigurd Rosted, Michael Bradley, Raoul Petretta; Jonathan Osorio, Alonso Coello, Franco Ibarra; Federico Bernardeschi, Lorenzo Insigne y Deandre Kerr. DT: Terry Dunfield.